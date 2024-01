Carnaval da Família contará com apresentações de 15 bandas e cinco DJs

O governo do estado, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), divulgou a lista de bandas e de DJs que irão animar as cinco noites do Carnaval da Família, no Calçadão da Gameleira, em Rio Branco, a partir do dia 9 de fevereiro.

Foram selecionadas 15 bandas e cinco DJs, com apresentações de três bandas e um DJ por noite. A atração nacional, Neguinho da Beija-Flor, um dos sambistas mais renomados do país, sobre ao palco a partir das 22h na última noite, 13 de fevereiro.

A montagem das estruturas de palco e da praça de alimentação está a todo vapor na Gameleira, que tem a expectativa de receber um público de dez mil pessoas por dia para a festa momesca.

Várias secretarias de estado estão envolvidas na organização do Carnaval da Família 2024. A Praça de Alimentação terá 40 barraqueiros e ambulantes que farão a venda de alimentos e de bebidas. A Segurança fará revistas nos dois portais de entrada do calçadão.

Diversão para todas as idades

Quem estiver em busca de diversão com segurança, o Carnaval da Família é a melhor opção. A festa, no primeiro dia, começa às 16h30 com o Baile Terceira Idade (Baile no Seringal). No sábado e domingo acontecem as apresentações dos blocos carnavalescos, a partir das 17h. Na segunda-feira é a vez das crianças, como o Baile Infantil, a partir das 16h, com apresentações de grupos populares tradicionais, como Marujada, Jabuti-Bumbá e Maracatu.

Milton Farias, da diretoria de Eventos da FEM, diz que todos os envolvidos na organização estão muito empolgados com mais este evento, que promete ser um sucesso. “Estamos com uma força-tarefa para concluir essa grande estrutura de ornamentação carnavalesca e também garantir ao nosso público as melhores apresentações artísticas. Por isso, vamos nos reunir com os músicos na próxima semana, junto com representantes do Ministério Público do Acre, para alinharmos o repertório e evitarmos problemas”, explica.