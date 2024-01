PF deflagra operação contra armazenamento de conteúdo de abuso sexual infantojuvenil

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira, 30/1, a Operação Alcateia, que visa combater o armazenamento de conteúdo pornográfico infantojuvenil.

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, na cidade de Rio Branco/AC, expedidos pela 2ª Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Rio Branco/AC.

Se confirmadas as hipóteses criminais, os investigados poderão responder pelo delito de armazenamento de conteúdo pornográfico infantojuvenil, previsto do Estatuto da Criança e do Adolescente.

As investigações continuam para comprovar a participação desses e de outros suspeitos que têm atuação criminosa na rede mundial de computadores.