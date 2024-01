Promovida pelo governo federal, teve início neste domingo, 28, a Conferência Nacional de Educação (Conae). O evento é realizado no Centro Comunitário Athos Bulcão, em Brasília (DF), e conta com a participação de delegados dos 26 estados e do Distrito Federal.

Neste ano, o encontro tem como tema o “Plano Nacional de Educação (PNE) 2024-2034: política de Estado para garantia da educação como direito humano com justiça social e desenvolvimento socioambiental sustentável”. A conferência segue até o dia 30 de janeiro e conta com a participação de 2,5 mil pessoas, entre representantes da área educacional, setores sociais e da sociedade civil.

O Acre conta com 30 delegados no evento, que são responsáveis por apresentar as propostas que foram discutidas durante as etapas municipais e estadual da conferência.

“O que está sendo debatido aqui é aquilo que queremos para o futuro da nossa educação, pelos próximos dez anos. Esta é a oportunidade que temos para garantir algumas particularidades que são características da nossa região e merecem mais atenção, como é o caso da educação indígena”, explica Aberson Carvalho, secretário de Educação.

A abertura oficial da conferência contou com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana, que destacou a relevância do documento que está sendo elaborado para a melhoria do ensino brasileiro. “Nós não vamos construir um país melhor sem investir na qualidade da educação. Investir na qualidade da educação é valorizar os nossos professores”, afirmou.