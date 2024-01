Henrique & Juliano foram os mais ouvidos no Acre em 2023; veja os que bombam no Spotify no Brasil

O Brasil em Mapas, plataforma de dados no Instagram, levantou os artistas mais executados na plataforma de streaming de música e que mais bombaram durante 2023 no Brasil, com base nos dados do Spotify.

O sertanejo e o funk continuam a liderar a preferência. No Acre, por exemplo, os sertanejos Henrique e Juliano foram os mais ouvidos.

A mais ouvida no país é a pop sertaneja Ana Castela, destaque entre oito estados, mais a centro-sul. Ana Castela ranqueou também o Top 100 Global.

O ranking nacional é seguido por: Henrique & Juliano (mais ouvidos em três estados e o D.F). O funkeiro MC Ryan SP, (lidera em São Paulo com funk paulista, trap).

Em 4a posição, Marília Mendonça (in memoriam, segue a mais ouvida nos maiores estados do norte); Jorge & Mateus (em 5a posição nacional mas não lidera por estado).

Felipe Amorim se destaca em diversos estados do nordeste. No exterior, os brasileiros mais executados no streaming foram os internacionais ALOK, Anitta e o novo e misterioso Crazy Mano com seu techno funk de 530 milhões de streams em 183 países.

Entre as músicas mais ouvidas no Brasil em 2023 foram:

Nosso Quadro (Ana Castela); Leão (Marília Mendonça); e Erro Gostoso (Simone Mendes).