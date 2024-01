SAIU lista final de isenção de taxa para concurso público da Sefaz

Na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira, 29, o governo do Acre, por meio das secretarias de Estado de Administração (Sead) e da Fazenda (Sefaz), tornou pública a relação final dos candidatos cuja solicitação de isenção de taxa de inscrição foi deferida para o concurso público da Sefaz, que visa o preenchimento de vagas de nível médio e superior, conforme previsto no Edital n.º 001 Sead/Sefaz, de 13 de dezembro de 2023.

A lista segue em número de inscrição e em ordem alfabética. Aqueles que tiveram a solicitação indeferida devem tomar providências imediatas para garantir a participação no processo seletivo. Confira o resultado: Edital nº 007 – SEFAZ – Resultado final da isenção – 25-01-2024.pdf

Os candidatos com isenção indeferida precisam acessar o endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/sefaz_ac_23 até o dia 30 de janeiro de 2024. A não efetivação do pagamento até a data estipulada resultará na não inscrição do candidato no concurso público.

As justificativas da banca para deferimento ou indeferimento dos recursos interpostos contra a relação provisória dos candidatos estarão disponíveis a partir de 2 de fevereiro de 2024, no site: http://www.cebraspe.org.br/concursos/sefaz_ac_23.

Para mais informações sobre o concurso, os candidatos podem entrar em contato pelo número de telefone (68) 3212-7707 ou pelo e-mail: [email protected].