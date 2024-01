Jovem acreano conquista título inédito na Fórmula Vee Júnior e vice-campeonato na Fórmula Vee

O piloto acreano Pedro Antunes fez história ao ser coroado na última sexta-feira, 26, como campeão da Fórmula Vee Júnior e vice-campeão da Fórmula Vee, em uma cerimônia emocionante realizada no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, promovida pela Federação de Automobilismo de São Paulo (Fasp).

O evento celebrou as vitórias alcançadas por Antunes nas eletrizantes provas da 8ª e última etapa do Campeonato Paulista de Fórmula Vee de 2023, que ocorreram nos dias 22 e 23 de dezembro no mesmo circuito.

A grande conquista de Pedro Antunes na Fórmula Vee Júnior, destinada a jovens de 14 a 21 anos, foi marcada pela vitória na última prova da temporada, consagrando-se como o primeiro colocado na classificação geral do Paulista. Com essa vitória, Antunes não apenas eternizou seu nome na competição, mas também trouxe para o Acre um troféu inédito na história da Fórmula Vee.

“É uma honra estar neste evento aqui hoje. Foi muito difícil no início, a gente que vem de um estado tão longe dos grandes centros, mas mesmo assim a gente consegue treinar e trazer resultado. É algo que faz a gente acreditar no nosso esporte, que dá pra ser campeão da Fórmula 1 um dia. Esse é só o começo e com certeza o nome do Acre no automobilismo vai muito mais além. E agradeço ao nosso governador, Gladson Cameli, que, junto com a Secretaria de Educação e Esporte, está apoiando a gente desde o início do ano passado”, contou Pedro no evento de premiação.

O piloto acreano, em seu currículo notável, já havia se destacado como campeão acreano em 2019, conquistando ainda o terceiro lugar no Paulista de kart cadete em 2014 e o título da Copa Kart em 2023. As conquistas não param por aí, pois Antunes se sagrou Campeão Paulista de Fórmula Vee Júnior em 2023 e Vice-Campeão Paulista de Fórmula Vee no mesmo ano.

A premiação oficial pela Federação de Automobilismo de São Paulo foi realizada nesta sexta, 26, em Interlagos, onde os dois primeiros colocados de cada categoria receberam troféus.

O apoio significativo recebido por Pedro Antunes não apenas contribuiu para o seu sucesso, mas também ressalta a importância do suporte governamental no esporte. Por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE) do Acre, o governo estadual, liderado pelo governador Gladson Cameli, providenciou o custeio das passagens aéreas para permitir a participação do piloto nas etapas da Fórmula Vee em São Paulo.

O secretário de Educação, Aberson Carvalho, destacou que o próprio governador autorizou esse suporte, reconhecendo o talento e potencial do jovem. O piloto, considerado o garoto-revelação pelos organizadores do Campeonato Paulista da Fórmula FVee, retribuiu a confiança acumulando vitórias em todas as etapas da competição.

“Estou imensamente orgulhoso do extraordinário desempenho de Pedro Antunes, que trouxe para o Acre um título inédito na Fórmula Vee. Essa conquista não apenas enche nossos corações de alegria, mas também reflete o talento excepcional que temos em nossa comunidade. O apoio do governo do Estado do Acre, autorizado pessoalmente pelo nosso governador Gladson Cameli, é um compromisso contínuo em impulsionar e apoiar nossos talentos locais”, destacou o secretário de Educação.

A Fórmula Vee, conhecida por ser uma competição de menor custo no automobilismo nacional, já revelou grandes nomes como Nelson Piquet e Emerson Fittipaldi, e agora Pedro Antunes adiciona seu nome à lista de talentos que trilharam o caminho do sucesso nessa competição notável.