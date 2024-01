El Niño e mudanças climáticas contribuem para mais casos de dengue

O El Niño e as mudanças climáticas têm influenciado o aumento de casos de dengue no Brasil.

Segundo o infectologista, Kleber Luz, consultor da Organização Pan-Americana de Saúde para dengue, com mais calor, o mosquito que transmite a doença pode viver mais tempo.

E com o aumento das temperaturas globais, o cenário com mais pessoas infectadas deve se manter, de acordo com infectologista.

O infectologista também destaca para o crescimento de focos do mosquito Aedes aegypti. Por isso, alerta para a necessidade da população melhorar o controle dos locais com água parada, onde o mosquito pode reproduzir. Ele lembra das responsabilidades dos governos municipal, estadual e federal.

De acordo com o Ministério da Saúde, entre julho e a segunda semana deste mês, o Brasil registrou mais de 305 mil casos de dengue. Um aumento de 38% em relação ao mesmo período monitorado entre 2022 e 2023.

Distrito Federal, Espírito Santo, Acre e Goiás apresentam as maiores taxas.

Edição: Ana Lúcia Caldas/ Renata Batista

Agência Brasil