Saiu chamamento público para incentivo à economia solidária no Carnaval da Família

A Secretaria de Turismo e Empreendedorismo do Acre (Sete) divulgou o edital de chamamento público, nesta quarta-feira, 24, para empreendedores da economia solidária que desejam empreender na Feira Folia – Carnaval da Família 2024, em Rio Branco.

As inscrições poderão ser realizadas nos dias 29 e 30 de janeiro, na Diretoria de Empreendedorismo da Sete, localizada na rua Floriano Peixoto, nº 470, Centro, no horário das 8h às 15h. No ato da inscrição será necessário preencher o formulário de inscrição e anexar cópias dos documentos pessoais, RG, CPF ou CNH (frente e verso) e um comprovante de residência emitido nos últimos três meses.

Para realizar a inscrição, o candidato deverá atender aos seguintes requisitos: ser maior de 18 anos de idade na data do início do evento; estar cadastrado no banco de dados de empreendedores da Diretoria de Empreendedorismo da Sete ou fazer o referido cadastro no ato da inscrição e residir no Acre.

Serão oferecidas 44 vagas, distribuídas por meio de sorteio, da seguinte forma: 15 vagas para alimentação, 14 para bebidas alcoólicas, cinco para ambulantes de vendas diversas, como copos, fantasias, balões, acessórios, enfeites e brinquedos, entre outros e 10 vagas para ambulantes de alimentação.

O sorteio das vagas será realizado na quinta-feira, 1º de fevereiro, às 10h na sede da Sete, e os interessados poderão acompanhar presencialmente. A lista com os sorteados será publicada no Diário Oficial do Estado no dia 5 de fevereiro.

Para mais informações acesse o edital por meio deste link.