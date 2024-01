PF realiza operação de combate à falsificação e ao uso de documentos públicos falso

A Polícia Federal deflagou, nesta sexta-feira 26/1, a Operação Cheating, que na tradução quer dizer trapaça, visando combater fraudes na obtenção de diplomas de medicina revalidados no Brasil.

As investigações tiveram início após notícia crime apresentada pelo Conselho Regional de Medicina do Estado do Acre, noticiando a suposta prática dos crimes de falsificação e uso de documento público falso.

O alvo da investigação teve o nome citado por pessoas envolvidas no procedimento que o indicaram como o possível falsificador dos documentos. Vale mencionar que o investigado consta como suposto autor do crime de Estelionato em mais de 25 boletins de ocorrência, em pelo menos quatro estados.