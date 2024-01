Prefeitura de Rio Branco já recolheu mais de 800 toneladas de entulhos jogados em córregos e igarapés da capital

A Prefeitura de Rio Branco segue com os trabalhos de desobstrução de bueiros, córregos e igarapés, principalmente nesse período da intensificação das chuvas do nosso verão amazônico.

Na manhã desta quarta-feira (24), o prefeito da capital Tião Bocalom, foi verificar in loco, os trabalhos que vem sendo realizados pelas equipes da Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade (SMCCI), na região do conjunto Nova Esperança.

O secretário da pasta, Joabe Lira, falou dos investimentos que a municipalidade tem aplicado. nesse primeiro momento em mais de 100 quilômetros linear de córregos e igarapés, com mais de 800 toneladas de entulhos já recolhidos.

“O prefeito Tião Bocalom tem investido muito, tanto na limpeza pública, como na limpeza dos córregos. Ano passado fizemos a limpeza de 86 córregos, quase 100 quilômetros de limpeza, se for medir. Então, fizemos a limpeza do Igarapé São Francisco que foi uma limpeza complexa, onde passamos 45 dias lá fazendo essa limpeza, com equipamentos, escavadeira hidráulica e também de forma manual. E agora, em 2024, entramos com força total na limpeza dos córregos”, enfatizou.

O prefeito de Rio Branco, ficou impressionado com o que viu e lamentou que muito embora o poder público tenha realizando esse belo trabalho, faz um apelo para que a população também colabore.

“A população precisa nos ajudar não jogando sofá velho, geladeira nos igarapés porque vai obstruir e a água vai retornar para dentro da casa das pessoas. Nós precisamos que a população entenda que ela precisa ajudar. A prefeitura não consegue resolver todos esses problemas, sozinha. Nossa cidade precisa ser uma cidade limpa, organizada, sem muitas enchentes. Precisamos diminuir as enchentes. Olha o que aconteceu em 2021 e 2023, quando as centenas de pessoas perderam tudo o que tinham”, concluiu.