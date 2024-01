Divulgados calendários de Eventos Turísticos e de Eventos de 2024

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), divulgou nesta quinta-feira, 25, via Diário Oficial do Estado (DOE), o Calendário de Eventos Turísticos do Acre de 2024 e o Calendário de Eventos 2024. Ambos dão transparência às ações da administração pública perante a comunidade e os órgãos de controle.

“Os eventos que realizamos não são apenas celebrações momentâneas, mas catalisadores para a coesão social. Eles proporcionam oportunidades para que as pessoas se reúnam e compartilhem experiências, promovendo um senso de pertencimento. Além disso, não podemos subestimar o impacto positivo que esses eventos têm em nossas comunidades locais”, afirma o secretário de Turismo e Empreendedorismo, Marcelo Messias.

“Incluímos no calendário 23 festivais indígenas, fortalecendo cada vez mais o etnoturismo. Eles geram empregos, impulsionam o comércio local e incentivam o desenvolvimento de infraestrutura. Ao promover uma variedade de eventos ao longo do ano, estamos garantindo que diferentes setores da nossa sociedade se beneficiem, contribuindo para um crescimento econômico mais equitativo”, afirma.

Os calendários consideram turista o visitante temporário que permanece no mínimo 24 horas (ou um pernoite) no lugar que visita e cujas finalidades de viagem podem ser classificadas em férias, distração, negócios, saúde, estudo, religião, esporte, congressos e outros.

Calendário de Eventos Turísticos

O Calendário de Eventos Turísticos do Acre de 2024 visa à divulgação, promoção e o desenvolvimento de atividades turísticas com temática cultural, desportiva, religiosa, ecológica ou qualquer outra modalidade que sirva como instrumento de incentivo ao turismo.

O objetivo do calendário é divulgar eventos e agregar valor à imagem dos destinos turísticos acreanos, como também proporcionar informações de qualidade sobre a oferta para os turistas e para a comunidade local, facilitar o planejamento dos prestadores de serviços e das instituições.

O Calendário de Eventos Turísticos do Acre foi construído com a participação das prefeituras, que enviaram seus calendários municipais, que foram submetidos ao Conselho Estadual de Turismo (CET), conforme estabelece o art. 15º, parágrafo 2º, da lei nº 2.951, de 30/12/2024, que dispõe sobre a Política de Turismo Sustentável do Estado, que por sua vez selecionou e aprovou os eventos que promovem o turismo nos destinos.

Calendário de Eventos

O Calendário de Eventos 2024 visa à divulgação, a promoção e o desenvolvimento de atividades com temáticas diversas que sirvam como instrumento de incentivo ao desenvolvimento econômico local e que tenham objetivos institucionais, comunitários ou promocionais.

O estabelecimento do Calendário propicia o aprimoramento do planejamento, a programação de despesas e a organização por parte do Poder Executivo estadual, prefeituras e sociedade civil organizada.