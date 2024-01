Astério Moreira avalia momento atual no Acre: “Política? Só depois do carnaval!”

Depois do carnaval se inicia todo o movimento político com vistas às eleições municipais deste ano na capital. O prefeito Tião Bocalom e Alysson Bestene, ambos do PROGRESSISTA, vão se enfrentar em uma luta a parte a ser decidida no finalzinho de abril quando a janela partidária para Bocalom ir para o PL, Republicano ou União Brasil se fecha. Enquanto governo e prefeitura se enfrentam nessa questão, Marcus Alexandre vai passando ao largo, visitando bairros, mercados, igrejas, botecos, empresas, sindicatos, associações e conversando com lideranças políticas. Os demais pré-candidatos, muito embora importantes, segundo as pesquisas, são coadjuvantes no processo. Porém, zebra não só dá em futebol, em política também.

“O Lula é um camarada do povo, é completamente diferente do Bolsonaro. E é um fenômeno ele chegar aonde chegou. Não tem comparação com Bolsonaro”. (Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, partido de Bolsonaro)

. Demorou, mas saiu a exoneração do presidente da Fundação Garibaldi Brasil, Anderson Gomes do Nascimento.

. Ao que consta, ele não afinou a viola com a classe dos artistas.

. É um bom moço, tarefeiro, obedecia a ordens!

. Partidos e candidatos terão cerca de R$ 5,9 bilhões para as eleições deste ano, corram dentro!

. Quanto se trata de dinheiro para o PT a presidente da sigla, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR) é gulosa;

. A única pauta que fez ela se juntar com a extrema direita foi exatamente o aumento de R$ 900 milhões do Fundo Eleitoral para R$ 5,9 bilhões.

. Bom, ao menos para os pobres dos eleitores não vai faltar!

. “Uma simples observação, setores da esquerda brasileira no governo Lula, inclusive o PT, criticam a atuação da bancada religiosa-cristã-evangélica na Câmara e no Senado, mas defendem o Hezbollah que significa Partido de Alá ou Partido de Deus (armado até o dentes pelo Irã para atacar Israel).

. Para quem não sabe, Hamas significa governo da Resistência Islâmica, todos ligados ao Irã, uma república religiosa islâmica.

. Os mesmos que financiaram os ataques ao Charlie Hebdo, em Paris.

. Uma distorção cruel do verdadeiro significado do Islã, que prega a paz e a justiça.

. Pode-se concluir que a resistência de setores do governo Lula a bancada evangélica é porque são cristãos; talvez se fossem adeptos ao Islã não haveria problema algum, nem pregariam o Estado Laico.

. Quanto ao povo Palestino, que sofre com a guerra entre Israel-Hamas, a Liga Árabe, Israel, União Europeia e EUA podem encontrar um caminho seguro para o conflito…se o Irã deixar.

. Conhecendo o Calisto como eu conheço, ele nunca futricou com o deputado Brejense para detonar o Gerlen Diniz.

. A propósito, em ano eleitoral todo cuidado com gravações via WhatsApp é pouco.

. Ela está desesperada atrás do governador Gladson Cameli para se salvar politicamente depois de ter passado a perna em todo mundo…

