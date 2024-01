1ª semana da Operação Acre: Marinha já atendeu mais de 300 brasileiros

Cerca de 128 dias de viagem e até 100 mil procedimentos médicos e odontológicos: esses são os números previstos para a 24ª edição da Operação “Acre”, iniciada pela Marinha do Brasil (MB) em 10 de janeiro, com atenção médica já estabelecida desde o dia 17. A bordo do Navio de Assistência Hospitalar (NAsH) “Doutor Montenegro”, 85 militares, sendo 26 da equipe de saúde, rumam às comunidades isoladas do Amazonas e do Acre, às margens do rio Juruá, no noroeste da Amazônia Ocidental.

Sob o lema “Saúde Sem Limites”, médicos, enfermeiros, cirurgiões-dentistas, entre outras especialidades, já realizaram 307 atendimentos médicos, 154 odontológicos, 199 exames laboratoriais e distribuíram 11.021 medicamentos. Os atendimentos foram feitos no município de Carauari e nas comunidades de Idá, Saudade, Caioé, Gaivota, Funil, Fortes das Graças, Arapari, São João e Concórdia, todas localizadas às margens do rio Juruá.

A previsão é que o Navio continue a realizar atendimentos nas comunidades ribeirinhas do estado do Amazonas até chegar, no dia 31 de janeiro, no município de Cruzeiro do Sul (AC), quando iniciará os serviços em saúde no estado do Acre. O navio deve seguir pelas cidades de Rodrigues Alves, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo e Mâncio Lima.

Além dos atendimentos em exames clínicos e laboratoriais, consultas médicas e odontológicas, o NAsH “Doutor Montenegro” está preparado para realizar cirurgias de pequeno porte, mamografias e raios-X, além de palestras educativas sobre higiene bucal e Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), e atenção farmacêutica.

“Nesta fase da operação, estamos dando atenção básica em saúde às famílias que residem nas pequenas comunidades, de cinco a dez casas, isoladas na floresta e próximas à foz do rio Juruá (um dos afluentes do Rio Amazonas)”, informou o Comandante do NAsH “Doutor Montenegro”, Capitão de Corveta Ewerton Andrade de Souza. Segundo ele, a expectativa é que, ao final da Comissão, mais de 15 mil brasileiros tenham sido atendidos.

Médico nativo

O Segundo-Tenente (RM2-S) Salomão Matos Cordeiro, médico a bordo do NAsH “Doutor Montenegro”, tem uma história de vida que se entrelaça à dos ribeirinhos que atende. De origem indígena, mais especificamente da etnia Arapaço (do alto do rio Negro, acima de São Gabriel da Cachoeira), ele só começou a falar português fluentemente aos 15 anos de idade.

Foi através de programas de ensino regular e muita perseverança que se formou em medicina, no ano de 2023. Hoje, cumpre serviço militar obrigatório servindo na Marinha do Brasil, e assistindo as pessoas em comunidades isoladas, com situações muitas vezes semelhantes às que viveu em sua própria infância.

“Durante os atendimentos ele atrai bastante atenção e é sempre ‘escolhido’ pelos pacientes, já que tem mais afinidade com os costumes e a comunicação, utilizando dialetos regionais. Ele é bastante querido nas consultas, por esse fato”, acrescentou o Comandante Andrade.

Transferido, por contrato de cessão do Governo do Acre para a Marinha do Brasil, em 24 de janeiro de 2000, o NAsH “Doutor Montenegro” é subordinado ao Comando do 9º Distrito Naval e opera a partir do convênio entre o Estado, a Força Naval e o Ministério da Saúde.

Para prestar este apoio à população, o navio é dotado de dois ambulatórios odontológicos com quatro cadeiras; dois consultórios médicos, um laboratório para exames; sala de trauma; sala de raio-X; sala de mamografia; uma enfermaria; uma sala de vacina e uma farmácia, onde é realizada a entrega de medicamentos às comunidades carentes. Como diferencial, o NAsH “Doutor Montenegro” possui um equipamento de raio-X com conversor de imagem digital, mamógrafo, e comunicações por satélite.

A Assistência Hospitalar (ASSHOP) realizada pelo navio baseia-se no chamado “Ciclo Completo”, que se inicia pela triagem médica/odontológica, realização de exames, vacinação e entrega da medicação. Todos os procedimentos realizados pela tripulação são alinhados com as diretrizes do Ministério da Saúde, como, por exemplo, os Programas de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e do Planejamento Familiar.

Agência Marinha de Notícias

Fonte: Agência Marinha de Notícias

Acesse: https://www.marinha.mil.br/agenciadenoticias/