Confirmado: Sammy Barbosa, do MPAC, tem grandes chances de ir para o STJ

Começou oficialmente no STJ (Superior Tribunal de Justiça) a disputa pelas cadeiras deixadas pelas ministras Laurita Vaz e Assusete Magalhães, aposentadas em outubro e neste mês, respectivamente. Segundo fontes do tribunal, os favoritos para as vagas são candidatos homens.

O preferido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é o desembargador Rogerio Favreto, do TRF (Tribunal Regional Federal) da 4ª Região. Em 2018, Favreto concedeu um habeas corpus para libertar Lula, que tinha sido preso por condenação em processo da Lava Jato. No entanto, o petista continuou preso por decisão do então presidente do TRF-4, Thompson Flores.

Para a outra vaga, está bem avaliado o procurador de Justiça do Acre, Sammy Barbosa Lopes…