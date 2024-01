VOLTA ÁS AULAS pesquisando, acreano pode economizar até quase 23% na compra de material escolar

Os preços médios de itens de material escolar podem ter redução de até 22,60%, em Rio Branco, caso haja pesquisa por parte dos consumidores. A avaliação é da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio) após pesquisa realizada por meio do Instituto Fecomércio de Pesquisas Empresariais do Acre (Ifepac) na primeira quinzena de janeiro.

Ainda segundo o levantamento, a análise distingue itens de material escolar com redução de preços maior que 50%. Além disso, a partir da análise dos preços deste conteúdo, o consumidor passa a contar com uma orientação intuitiva quanto a melhor opção para compras de material escolar exigido pelas escolas de Rio Branco para um período letivo.

O levantamento observa ainda que o preço do material escolar no mercado de Rio Branco é relativamente linear, com variações mais acentuadas em poucos itens exigidos para a sua finalidade. Porém, uma sondagem prévia por parte do consumidor se faz recomendável, considerando a diferença comum de preços para a venda de um mesmo item exigido para o atendimento do aluno matriculado.

Por fim, o estudo destaca alguns produtos da relação analisada com o mesmo preço em mais de uma papelaria da capital acreana, como o de jogo de caneta hidrográfica grossa, lápis nº 2, papel com pauta, cartolina e compasso.

