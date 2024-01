No Acre, vendas do comércio varejista ampliado tem variação positiva de 1,5% e fica acima da média nacional

Pessoas caminham entre vendedores ambulantes vendendo suas mercadorias no centro do Rio de Janeiro, Brasil, 1º de setembro de 2020. REUTERS / Ricardo Moraes

Mais um dado positivo na economia soma-se a indicadores que colocam o Acre acima da média nacional quando o assunto é comércio e serviços. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) segue divulgando os dados relacionados a novembro do ano passado. Na quarta-feira, 17, publicou balanço do comércio varejista, incluindo o ampliado, em que o estado acreano aparece com variação positiva de 1,5% em novembro, se comparado a outubro.

O índice ficou acima da média nacional do comércio varejista ampliado, que fechou novembro com 1,3%. Pelo segundo mês consecutivo, o Acre fechou esse balanço com índice positivo.

No segmento, além do varejo, as atividades de veículos, motos, partes e peças, material de construção e atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo, são avaliados no levantamento.

No acumulado do ano, de janeiro a novembro de 2023, a variação ficou em 1,7% e, nos últimos 12 meses, 2,4%.

Já no comércio varejista, o Acre se recuperou após dois meses de queda, fechando em 0,6% em novembro e também ficando acima da média do Brasil, que foi de 0,1%. No acumulado do ano, o aumento é de 4,3%. Já no acumulado dos 12 meses, ficou em 4,3%.

O impacto das ações do Estado

Para o secretário de Governo, Alysson Bestene, esses resultados são reflexo da união do Executivo, Legislativo e governo federal em prol de políticas públicas que fomentam a economia do estado.

“Pautas como a reposição salarial dos nossos servidores, o chamamento do cadastro de reserva de 286 profissionais para saúde, além de mais concursos públicos e o suporte às secretarias são algumas de muito êxito em 2023. O índice de desemprego caiu no Acre e um dos fatores contribuintes foi a vontade do governador Gladson Cameli de incentivar a geração de emprego e renda”, destaca.

Um dos itens que fazem parte do varejo ampliado é material de construção. A execução de grandes obras na gestão também contribui para geração de empregos e, consequentemente, a injeção de mais recursos nessa área.

“Temos obras em Xapuri tocadas com um aporte financeiro de emendas do senador Marcio Bittar. Temos a reforma do hospital e da maternidade de Sena Madureira, o prédio do 2° Batalhão de Polícia Militar do Segundo Distrito de Rio Branco. Temos ainda a recuperação do Centro Poliesportivo da Arena da Floresta e as obras da Orla do Quinze”, enumera.

Além dessas obras, Bestene destaca o Arco Metropolitano, que ligará a BR-364, próximo à Cidade do Povo, à Vila Custódio Freire, já no trecho para o município do Bujari, que vai impactar positivamente na vida das pessoas.

O secretário também destacou que é necessário manter a parceria com o governo federal, uma vez que há recursos fundamentais para o desenvolvimento do estado.

“Somos um estado que precisa do governo federal e é preciso tirar as bandeiras ideológicas e políticas de lado para olhar para as necessidades do povo. Programas como o Minha Casa, Minha Vida possibilitarão a construção de duas mil residências populares no Acre. Temos ainda a recuperação e manutenção da BR-364 em toda a sua extensão no território acreano”, disse.

O Estado também comemora o aumento no setor de serviços, que registrou variação positiva no acumulado de janeiro a novembro do ano passado, ficando também acima da média nacional.