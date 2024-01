Navio de Assistência Hospitalar “Doutor Montenegro” atende comunidades isoladas na Operação Acre 2024

O Navio de Assistência Hospitalar (NAsH) “Doutor Montenegro”, iniciou, no dia 17 de janeiro, as Ações de Assistência Hospitalar da 24ª edição da Operação Acre. O navio, que suspendeu do cais da Estação Naval do Rio Negro no dia 10 de janeiro, deve passar 128 dias navegando no rio Juruá.

Entre os dias 17 e 20 de janeiro, foram realizados 307 atendimentos médicos, 154 odontológicos, 199 exames laboratoriais e distribuídos 11.021 medicamentos no município de Carauari e nas comunidades de Idá, Saudade, Caioé, Gaivota, Funil, Fortes das Graças, Arapari, São João e Concórdia, todas localizadas no rio Juruá.

A previsão é que o navio continue a realizar atendimentos nas comunidades ribeirinhas do Estado do Amazonas até chegar, no dia 31 de janeiro, no município de Cruzeiro do Sul (AC), quando iniciará os atendimentos no Estado do Acre.

