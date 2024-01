Com chegada do Carnaval, Hemoacre convida a população para doar sangue

A doação de sangue implementada no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) é um fator determinante para garantir a autossuficiência no setor, abastecendo a demanda da população.

Por isso, antecipando a já observada queda drástica de doações durante as férias e o feriado prolongado de Carnaval, o Centro de Hematologia e Hemoterapia (Hemoacre), localizado em Rio Branco, convida toda a população para doar sangue.

Ana Carolina Ramos, coordenadora da Captação de Doadores do Hemoacre, destaca que o governo do Acre prepara uma grande campanha pré-carnavalesca, convidando a população para a doação de sangue, de preferência do tipo A+ e O+. “Iremos participar da campanha Juntos Pelo Acre, para incentivar a doação, já que muitas pessoas viajam e consomem muito bebidas alcoólicas, além de acontecer muitos acidentes. Por isso, sempre falamos que uma bolsa de sangue salva quatro vidas. É muito importante essa multiplicação”, explica Ana Carolina.

“Recentemente o apoio do 4º BIS foi de extrema importância; recebemos os soldados para contribuir para o aumento do estoque. Precisamos do apoio da população e das empresas. Incentivamos também que a população faça a doação de medula óssea”, solicita a gestora.

O porteiro Cleberson de Lima aproveitou o término do seu expediente para fazer uma doação de sangue. “Acho muito importante, sempre que possível, vir doar. Porque um dia pode ser eu que precise ou minha própria família. Enquanto puder, estarei aqui doando. Incentivo também que as pessoas venham doar”, afirma.

Os interessados em colaborar devem comparecer ao Hemoacre, localizado na Avenida Getúlio Vargas, nº 2.787, em Rio Branco, de segunda a sábado, das 7h às 18h.

Para obter mais informações, os doadores podem entrar em contato pelo telefone (68) 9 9258-5551.

Requisitos

– Os doadores devem pesar no mínimo 50 kg e ter entre 16 e 69 anos, sendo que menores de 18 anos precisam de autorização dos responsáveis e a primeira doação deve ter sido feita até os 60 anos;

– Saúde: os doadores devem estar em bom estado de saúde no momento da doação;

– Jejum: não é necessário estar em jejum antes da doação de sangue. No entanto, o Hemoacre recomenda fazer uma refeição leve nas horas que antecedem a doação, evitando-se alimentos gordurosos;

– Ter dormido pelo menos seis horas nas últimas 24h que antecedem a doação;

– Documento de identificação: os interessados devem apresentar um documento de identificação oficial com foto.

Restrições

Dengue ou febre: o doador deve aguardar 30 dias após o fim dos sintomas.

Sintomas gripais: aguardar 14 dias após o fim dos sintomas para realizar a doação.