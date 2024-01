O governo do Acre abre inscrições em processo seletivo para formação de cadastro-reserva, para o cargo de profissional bolsista docente mensalista do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec). A publicação do edital saiu no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira, 22.

Para participar, o candidato precisa ter formação de nível superior completo ou incompleto (bacharelado, licenciatura ou tecnólogo). Os profissionais que forem selecionados atuarão com mediação em sala de aula.

As áreas são: engenharia agronômica, engenharia florestal, zootecnia, medicina veterinária, sistemas de informação, análise de sistema, ciência da computação, redes de computadores, segurança da informação, recursos humanos, administração, enfermagem, biomedicina, pedagogia ou licenciatura plena, farmácia, direito, engenharia civil, arquitetura e urbanismo, artes visuais, design gráfico, letras-libras, nutrição, agroecologia, ciências agrárias e/ou agrícolas, ciências contábeis, ciências econômicas, gestão financeira, processos escolares, economia, odontologia, fisioterapia, saúde coletiva, estética e cosmética, radiologia, comunicação social e/ou jornalismo, turismo, hotelaria, gestão do turismo, marketing, libras, bioquímica, engenharia de software, gestão hospitalar.

Os municípios de atuação são Acrelândia, Assis Brasil, Brasileia, Bujari, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Jordão, Manoel Urbano, Marechal Thaumaturgo, Mâncio Lima, Porto Acre, Plácido de Castro, Porto Walter, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Senador Guiomard, Sena Madureira e Tarauacá.

Quanto aos valores das bolsas, variam de acordo com o nível de escolaridade e titulação do candidato (vide Quadro 1 do edital).

As inscrições podem ser feitas até o dia 26/01/24 no site: processoseletivo.ieptec.ac.gov.br, onde o candidato tem acesso ao edital, formulário de inscrição e modelo de currículo oficial.