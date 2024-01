Com investimentos de R$ 2 milhões, Gladson entrega carreta móvel para ações da Defensoria no Acre

Em solenidade realizada em frente ao Palácio Rio Branco na manhã desta segunda-feira, 22, o governador Gladson Cameli entregou a maior unidade de atendimento jurídico: a carreta móvel – para ações da Defensoria Pública do Estado do Acre nos 22 municípios acreanos.

A gestão destacou que o valor do investimento é de R$1.862.000,00 (um milhão, oitocentos e sessenta e dois mil reais), oriundos de emenda parlamentar da vice-governadora Mailza Assis, através do convênio 940857/2023, Programa Ministério da Defesa, programa: Calha Norte.

Além disso, o governador enfatizou que houve parceria e contrapartida da Defensoria Pública do Estado do Acre, no valor de R$ 227.877,00 (duzentos e vinte e sete mil, oitocentos setenta e sete reais), totalizando R$ 2.090.277,00 (dois milhões e noventa mil reais e duzentos setenta e sete reais).

Durante seu pronunciamento, Cameli revelou que a carreta vai oferecer e divulgar serviços à população do estado. “Levando a todos os municípios acessíveis por meio terrestre, atendimento jurídico. Não podemos perder tempo e colocar o Acre como protagonista nas pautas positivas. General Poty, fica minha gratidão. Vamos juntos nesse desafio para que possamos colocar o Estado no caminho certo ao desenvolvimento. Essa carreta vai levar de fato dignidade a população”, declarou.

A defensora pública geral, Simone Santiago, usou o dispositivo para parabenizar a parceira do governo com a defensoria. “Quero agradecer a todos pela presença, pois sabem da importância desse evento. Esse ato é memorável”, ressaltou.

O general do Exército Ubiratan Poty, diretor do Departamento do Programa Calha Norte (PCN), elogiou o trabalho da gestão na entrega do veículo ao órgão público estadual, além de mencionar os recursos em execução no Acre. “Nós temos hoje em execução 263 convênios que somados dão mais de R$ 400 milhões de reais, sendo mais de R$ 200 milhões em obras. O objetivo é não perder recursos”, comentou.

O prefeito Tião Bocalom (PP), representando a Associação dos Municípios do Acre (AMAC), fez um discurso enaltecendo as ações da Defensoria Pública do Acre nos municípios acreanos. “Esse governo tem essa marca de trabalhar pelos mais pobres. A doutora Simone revolucionou a Defensoria Pública, graças a Deus, temos uma das melhores defensorias do país. Isso é um instrumento de dignidade que vai levar dignidade às pessoas”, comentou.

Após o evento, a unidade móvel fará sua primeira ação, ficando uma semana na frente do Palácio Rio Branco, prestando atendimento à população, segundo a assessoria do governo do Estado do Acre.

Serviços que será oferecido na carreta

A carreta da Defensoria Pública deve oferecer ação de alimentos (pensão alimentícia), processo de guarda, investigação de paternidade, ação de adoção, regulamentação de visitas, ação de divórcio, entre outras diversas ações que podem ser realizadas, garantindo à população acessibilidade e acesso à justiça.

Marcaram presença na solenidade governamental, o deputado federal Ulysses Araújo (União Brasil), o desembargador Luiz Camolez, os prefeitos Zequinha Lima, Cruzeiro do Sul e Padeiro do Bujari, o Chefe da Casa Civil, Jonathan Donadoni, o secretário de segurança pública, coronel José Américo Gaia, o deputado estadual Eduardo Ribeiro e demais autoridades.