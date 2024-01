Acre tem quatro vezes mais igrejas que escolas, mostra Brasil em Mapas

Cinco unidades federativas do Brasil possuem mais estabelecimentos religiosos evangélicos do que estabelecimentos educacionais públicos de ensino fundamental e médio juntos.

Para a análise, cruzamos dados obtidos do Panorama dos estados e seus respectivos números de estabelecimentos escolares pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e dados da taxa proporcional de estabelecimentos da religião/seita evangélica no Brasil pelo Centro de Estudo da Metrópole CEM/USP.

Dois entre os maiores estados do país: São Paulo e Rio de Janeiro, possuem mais igrejas evangélicas do que escolas públicas, além da capital federal, Brasília.

O estado do Espírito Santo é o que possui a maior proporção. São 93 #igrejasevangélicas para cada grupo de 100 mil habitantes a mais do que escolas públicas (59 por 100 mil hab).

São 1,5 vezes mais templos desta religião do que templos de ensino.

A região sudeste do país possui o maior número, são em média 71,7 igrejas por 100 mil habitantes, e centro-oeste (44,0). Na outra ponta, o nordeste é em média 26,0 proporcionalmente.

O estado do Acre lidera o número de escolas por habitantes. São em média 174 escolas públicas (fundamental e médio) por 100 mil hab. É uma taxa 4 vezes maior do que de estabelecimento religioso evangélico (43/ 100 mil hab).

A região norte possui o maior número de escolas públicas proporcionais. É em média 113,7 escolas por 100 mil habitantes, seguido do nordeste (81,0). A região com menor proporção é o sul com média de 42,0.

O estado com a maior razão escola – igreja é o Maranhão, com 23,4 escolas, para 20,6 igrejas, por 100 mil hab.

No Brasil, abrem-se 17 igrejas evangélicas por dia. Na frente de abertura de empresas, 16 empreendimentos por dia. De escolas públicas…