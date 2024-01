Prefeitura de Feijó abre processo seletivo para profissionais da educação

A Prefeitura de Feijó, no Acre, abriu um processo seletivo para contratação de profissionais da educação para o ano letivo de 2024. As vagas são para os cargos de nutricionista, psicólogo, assistente social, mediador escolar, assistente educacional, psicopedagogo, professor tradutor intérprete de libras, professor de EJA I e ensino fundamental I. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no site da Prefeitura Municipal de Feijó, no período de 22 a 26 de janeiro de 2024. A taxa de inscrição é de R$ 50 para o cargo de assistente educacional e R$ 95 para os demais cargos. A taxa de inscrição pode ser paga por meio do código de barras ou por meio de PIX. Pedidos de isenção e condições especiais podem ser solicitadas até 24 de janeiro de 2024.

A prova objetiva será realizada no dia 18 de fevereiro de 2024 (domingo), em locais a serem divulgados posteriormente. O resultado final do processo seletivo será divulgado no site da Secretaria Municipal de Educação no dia 26 de fevereiro de 2024.

A contratação dos aprovados será por tempo determinado, de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Educação.

Requisitos

Para se inscrever no processo seletivo, os candidatos devem atender aos seguintes requisitos:

Ser brasileiro nato ou naturalizado;

Ter idade mínima de 18 anos; Estar em dia com as obrigações militares e eleitorais; Possuir o nível de escolaridade exigido para o cargo pretendido; Não possuir antecedentes criminais. Mais informações sobre o processo seletivo podem ser obtidas no edital, disponível no portal do município de Feijó: https://www.feijo.ac.gov.br ou https://portal.decorp.selecao.site/edital/ver/10.