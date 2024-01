Relação provisória de candidatos com isenção de taxa de inscrição deferida no concurso da Sefaz

Em uma edição extraordinária do Diário Oficial, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (SEAD) e da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ), tornou pública a relação provisória dos candidatos com a solicitação de isenção de taxa de inscrição deferida para o aguardado concurso público destinado ao provimento de vagas de cargos de nível médio e superior na Secretaria de Estado da Fazenda.

A lista inclui os números de inscrição e os nomes dos candidatos, dispostos em ordem alfabética.

Candidatos cujas solicitações de isenção foram indeferidas terão a oportunidade de interpor recurso no período das 10 horas do dia 20 de janeiro de 2024 até as 18 horas do dia 21 de janeiro de 2024 (horário oficial de Brasília/DF). O recurso pode ser apresentado por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, acessível no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/sefaz_ac_23.

A relação final dos candidatos com a isenção deferida estará disponível no Diário Oficial do Estado do Acre e no site http://www.cebraspe.org.br/concursos/sefaz_ac_23 em 26 de janeiro de 2024. Candidatos com isenção indeferida devem acessar o mesmo site, imprimir o boleto na página de acompanhamento e efetuar o pagamento até 30 de janeiro de 2024, seguindo as orientações detalhadas no Edital nº 001 SEAD/SEFAZ, publicado em 13 de dezembro de 2023, e suas alterações.

Dúvidas e informações adicionais podem ser obtidas junto à Sefaz, que estará à disposição para esclarecimentos por meio do telefone (68) 3212-7707, ou junto à Sead, das 8h às 12h ou das 14h às 17h, por meio do endereço eletrônico [email protected].

Confira o edital completo: Edital nº 006 Sead/Sefaz, de 19 de janeiro de 2024