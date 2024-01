Defesa Civil monitora situação pós-terremoto em Tarauacá

O governo do Acre por meio da Defesa Civil Estadual e Corpo de Bombeiros, está monitorando possíveis danos ocasionados pelo terremoto ocorrido neste sábado, 20, no município de Tarauacá.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil, coronel Carlos Batista, as equipes do município não receberam notificação de danos causados pelo terremoto na cidade.

“Até o momento não tivemos nenhuma notificação na Defesa Civil, e também do Corpo de Bombeiros, de danos causados pelo terremoto,” expõe Batista.

O terremoto de magnitude 6,6 na escala Richter teve seu epicentro a 614,5 quilômetros de profundidade, e a 124 km do Peru de acordo com os dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos.