Anatel: 43,6% das escolas do Acre não tem acesso à internet

Os dados do Painel de Conectividade nas Escolas, uma plataforma da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), foram atualizados no final de 2023 e seguem mostrando, neste começo de 2024, a precariedade em que estudam milhares de crianças e adolescentes no Acre, ora em escolas sem energia elétrica ora sem sinal de internet.

Segundo o PCE da Anatel, das 1.487 escolas 648 não tem sinal de internet -ou 43,6% do total. No começo do ano passado, eram 675 estabelecimentos de ensino sem internet (45,4%).

São 638 escolas na zona rural sem internet, uma situação muito pior que o quadro geral, já que 2,4% das unidades urbanas não tem conexão com a web.

Ainda são 530 escolas sem energia elétrica e 1.698 professores que não tem acesso à internet.

O portal TeleSíntese analisou os dados nacionais e conclui que nas escolas onde a internet chega, ela só dá alcance a um único ponto, o que provavelmente deve significar que sequer é usada para fins pedagógicos. Essa conclusão ocorre devido à total ausência de roteadores WiFi (que permitem o acesso randômico dentro das instalações) nesses estabelecimentos de ensino. Conforme ainda os dados divulgados pelo Grupo de Acompanhamento do Custeio a Projetos de Conectividade de Escolas (Gape), dirigido pela Anatel, apenas 1,7% das 4,522 mil escolas vistoriadas têm um roteador WiFi em suas instalações.

Acesse o painel da Anatel: https://informacoes.anatel.gov.br/paineis/infraestrutura/conectividade-nas-escolas