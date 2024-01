O momento atual da Saúde e a necessidade de ampliar a oferta de leitos de UTI

Equipes técnicas da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre) e da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) se reuniram no fim desta quinta-feira, 18, em Rio Branco, para um alinhamento sobre a abertura de novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC).

“Mostramos a integração e a força que essas duas instituições têm, cada uma complementando e fortalecendo o ponto de fragilidade da outra. Que nós tenhamos o entendimento de que o paciente é a nossa prioridade. Então, todos os esforços hoje foram reunidos para que nós evoluíssemos na abertura desses leitos”, afirmou o secretário de Saúde, Pedro Pascoal.

A Fundhacre hoje conta com dez leitos de UTI, que serão transferidos para o Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC). Após a mudança, será realizada a ampliação do setor, com mais oito leitos, também instalados no Into.

Na Fundhacre, os seis leitos de terapia semi-intensiva passarão a ser leitos de unidade de terapia intensiva, totalizando a quantidade de 24 leitos de UTI nas duas unidades.

A reunião foi realizada na Fundhacre e contou com a participação das equipes de regulação, engenharia, administrativo e planejamento das duas instituições. O processo transcorre sob determinação do governador Gladson Cameli, com o apoio da Casa Civil e demais instituições de saúde.

“Consideramos um avanço poder ampliar os leitos de UTI. É uma demanda da população, uma necessidade de saúde e um avanço para a saúde do Estado. Estamos aqui para contribuir com este momento”, destaca a presidente em exercício da Fundhacre, Duciana Araújo.

Promover assistência é um dos pontos fundamentais no processo de ampliação. “Hoje o Estado está sobrecarregado em demanda de unidade de terapia intensiva. Estamos unidos para poder oferecer um atendimento de qualidade à população”, observou o diretor de Assistência da Fundhacre, Evandro Teixeira.