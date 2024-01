TJAC publica edital de abertura de concurso público para servidores efetivos

Serão 91 vagas e 1.400 cadastro de reserva para cargos de nível médio e superior com atuação em 18 comarcas do Estado. As inscrições iniciam no dia 7 de fevereiro até dia 1° de março

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) tornou público o edital de abertura n.º 01/2024 que regulamenta o Concurso Público para provimento dos cargos de servidores efetivos do Judiciário acreano. Serão 91 vagas e mais 1.400 cadastro de reserva para cargos de nível médio (Técnico Judiciário) e de nível superior (Analista Judiciário) em diversas áreas do conhecimento, com salários que chegam a R$ 7.571,20. As inscrições iniciam dia 7 de fevereiro e seguem até dia 1° de março.

O Edital 01/2024 está disponível na edição n.°7.462, desta sexta-feira, 19, folhas 96 a 126. Mas, as inscrições serão feitas somente pelo site www.institutoverbena.ufg.br , a taxa de inscrição é de R$100,00 para os cargos de nível médio e R$120,00 para superior.

Para o nível médio, tem cargos de: Agente de Polícia Judicial, Técnico em Microinformática, Técnico Judiciário e Técnico em Segurança do Trabalho. Enquanto os de superior contemplam diversas áreas: Administração, Arquivista, Arquitetura, Comunicação Social, Contador, Direito, Educação Física, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Economia, Enfermagem, Estatística, Fisioterapia, Informática, Medicina, Odontologia, Oficial de Justiça, Pedagogia, Psicologia e Serviço Social.

Os locais de atuação são para 18 comarcas do Estado e também para as unidades administrativas da TJAC em: Rio Branco, Acrelândia, Assis Brasil, Brasiléia, Bujari, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Feijó, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Plácido de Castro, Porto Acre, Rodrigues Alves, Senador Guiomard, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri.

Confira o edital completo aqui.

A atual administração da Justiça estadual garante mais esse avanço, como comentou a desembargadora-presidente Regina Ferrari: “O concurso público realizado pelo Tribunal de Justiça do Acre representa um marco significativo em nosso compromisso com a transparência, meritocracia e fortalecimento do quadro de servidores, e também a nossa consonância com a Agenda 2030, quanto ao objetivo 16, Paz, Justiça e Instituições Eficazes. A seleção criteriosa dos novos talentos que integrarão nossa equipe reafirma nosso empenho com a excelência na prestação jurisdicional e na busca pela efetivação da justiça em nosso Estado.”

O último concurso público no TJAC para servidoras e servidores foi realizado em 2012, na gestão do desembargador Adair Longuini. Agora a atual gestão iniciou o novo processo seletivo para contratar equipe e aperfeiçoar a prestação jurisdicional no estado.