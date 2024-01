Saiu resultado preliminar da investigação criminal e social do concurso da PM do Acre

Por Ingrid Andrade

No Diário Oficial do Estado (DOE) o governo do Acre, por meio da Secretaria de Administração (Sead) e da Polícia Militar (PMAC), publicou o resultado preliminar da investigação criminal e social do concurso público para provimento de vagas de aluno oficial combatente e segundo-tenente estagiário de saúde da PMAC, conforme o Edital n.º 001 Sead/PMAC, de 25 de maio de 2023.

Os dados dos classificados indicados na investigação estão na seguinte ordem: cargo, número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética, podendo ser conferidos a partir da página 12 do Diário Oficial, ou por meio do link: DO1705635532333.pdf

O candidato que for considerado contraindicado terá o prazo de dois dias para procurar pessoalmente a Assessoria Jurídica da PMAC e tomar conhecimento da razão que causou sua contraindicação, podendo apresentar recurso, por escrito, contra o resultado preliminar da Investigação Criminal e Social, nos dias 22 e 23 de janeiro de 2024, das 7h às 13h, conforme cidade, data, horário, local e endereço, abaixo relacionados:

Rio Branco: Quartel do Comando-Geral, Rua Plácido de Castro, 70, Centro

Cruzeiro do Sul: 6º Batalhão de Polícia Militar, Rua Paraná, nº 441, bairro 25 de Agosto

Para obter mais informações referentes a esse concurso público, o candidato poderá entrar em contato com a organização do certame, por meio do telefone 0800 283 4628, ou do e-mail [email protected].