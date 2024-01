Gladson autoriza estudos para dois novos concursos na Procuradoria Geral do Estado

O governador do Acre, Gladson Cameli, autorizou a abertura de estudos e processos de dois novos concursos para somar servidores ao quadro efetivo da Procuradoria-Geral do Estado (PGE). A autorização foi alinhada em reunião com a procuradora-geral do Estado, Janete Melo, nesta sexta-feira, 19, em Rio Branco.

Os editais devem disponibilizar vagas para os cargos de procurador do Estado e outras áreas, com cargos administrativos da instituição, incluindo o corpo técnico, analista e auxiliar, além do setor jurídico e de apoio especializado. A previsão é de que os editais sejam lançados ainda este ano.

“É nosso dever cuidar do Estado e investirmos para que as demandas necessárias sejam atendidas”, declarou o governador Gladson Cameli.

Procurador do Estado

O certame para o cargo de procurador do Estado será o oitavo a ser realizado para a função. A previsão é de que a oferta de vagas atenda as baixas que ocorreram com servidores que foram para outros estados ou solicitaram a

“É possível que tenhamos abertura para mais de dez vagas. Fomos autorizados e a partir de hoje iniciaremos o processo”, ressaltou a procuradora-geral do Estado, Janete Melo.

Área Administrativa

Em relação à área administrativa da PGE, o edital seguirá o plano de cargos e salários estabelecidos pela Lei Complementar n° 275, de 9 de janeiro de 2014.

“É com muita satisfação que informo que é o primeiro concurso para a PGE para servidores efetivos na área administrativa. Isso me deixa muito feliz, porque já temos um plano de cargos e salários estabelecidos em lei e este será, de fato, o primeiro concurso para servidores de apoio”, disse a procuradora-geral do Estado.