“Enem dos concursos”: inscrições já começaram e aqui você pode tirar todas as dúvidas

O Governo Federal já está com as inscrições abertas, a partir desta sexta-feira (19/01), para o Concurso Nacional Público Unificado (CNPU), realizado pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI). Os candidatos podem se inscrever até 9 de fevereiro para o conjunto de oito editais, que representam os diferentes blocos temáticos contemplados do processo seletivo. Ao todo, serão oferecidas 6.640 vagas para servidores públicos em 21 órgãos públicos federais.

O modelo desenvolvido pelo MGI é considerado inovador e possibilita a inscrição para mais de um cargo, desde que as escolhas dos candidatos estejam no mesmo bloco temático. Esse modelo de seleção com cargos separados por eixos temáticos tem como foco atrair profissionais para exercer as funções de acordo com o perfil profissional e a vocação.

As provas serão realizadas em 5 de maio, em 220 locais. Essa quantidade de locais facilita o acesso ao concurso aos brasileiros das mais diferentes regiões do País, principalmente, para aqueles que moram em lugares mais distantes e enfrentavam dificuldade para participarem de um concurso público.

Entenda abaixo como será a seleção e tire suas principais dúvidas:

Como fazer a inscrição?

As inscrições devem feitas, a partir de 19 de janeiro até 9 de fevereiro, pela plataforma Gov.br. Serão aceitos todos os níveis de conta do Gov.br: ouro, prata ou bronze. É possível se candidatar para vários cargos, desde que as escolhas estejam dentro do mesmo bloco temático.

No momento de fazer a inscrição, a dica é escolher o bloco temático de acordo com a preferência vocacional e formação, já que o candidato terá melhor habilidade e facilidade para responder às questões da prova. Veja quais são os blocos.

Bloco temático 1 – Infraestrutura, Exatas e Engenharias

Bloco temático 2 – Tecnologia, Dados e Informação

Bloco temático 3 – Ambiental, Agrário e Biológicas

Bloco temático 4 – Trabalho e Saúde do Servidor

Bloco temático 5 – Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

Bloco temático 6 – Setores Econômicos e Regulação

Bloco temático 7 – Gestão Governamental e Administração Pública

Bloco temático 8 – Nível Intermediário

Onde posso consultar os editais?

Os editais estão disponíveis na página oficial do Concurso. Clique aqui para acessar.

Como serão as provas?

A prova contará com avaliações objetivas específicas e dissertativas, por área de atuação. Elas serão aplicadas em um único dia, em 5 de maio, em 220 locais. Essas informações estão disponíveis nesta página: https://www.gov.br/gestao/pt-br/concursonacional

Como funciona a classificação do concurso?

O critério de seleção é a nota. Assim, o candidato que não estiver classificado em sua primeira opção, mesmo que assuma outro cargo, poderá permanecer na lista de espera das vagas indicadas entre as primeiras opções no momento da inscrição.

Em entrevista ao Programa ‘Bom dia, Ministra’, a titular do MGI, Esther Dweck, explicou que, por exemplo, se o cidadão foi convocado pelo concurso para a terceira opção, porque sua nota não foi suficiente para alcançar a escolha de número um, ele continua no cadastro de reserva da primeira e da segunda opção. “Mesmo que a pessoa já esteja trabalhando, ela poderá ser migrada para esse cargo acima durante a vigência do concurso, se forem abertas novas vagas”, afirmou a ministra.

Confira aqui o cronograma do Concurso Público Nacional Unificado

Com a divulgação da banca em novembro de 2023 e a publicação do edital em 10 de janeiro de 2024, o MGi já disponibilizou o calendário do CNPU, para que os interessados em participar fiquem atentos para acompanhar as datas mais importantes. Veja a seguir:

19/01 a 09/02/2024 – inscrições

29/02/2024 – divulgação dos dados finais de inscrições

29/04/2024 – divulgação dos cartões de confirmação

05/05/2024 – aplicação das provas

03/06/2024 – divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e de redação

30/07/2024 – divulgação final dos resultados

05/08/2024 – início da convocação para posse e cursos de formação

Como eu posso tirar dúvidas sobre o concurso?

Na página oficial do MGI, estão disponíveis as principais dúvidas dos candidatos. Para acessar, clique aqui.

Além disso, diariamente, o MGI está realizando transmissões ao vivo para tirar dúvidas e orientar os interessados em participar do Concurso.

Confira os vídeos já publicados:

Por: Daniella Cambauva, da Agência Gov