Puxada pelo aumento da energia elétrica, inflação do Acre chegou a 0,90%

O Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre publica o primeiro Boletim Econômico de 2024. O estudo traz dados da inflação do Acre, Rio Branco e do Brasil de dezembro de 2023. O Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA) local foi 0,90%, após uma inflação de 0,04% em novembro. A nível nacional, inflação acelerou 0,56% e fechou o ano de 4,62%.

O acumulado dos 12 meses no Acre chegou a 5,06%. O estudo completo pode ser conferido aqui.

Conforme o estudo, a variação da inflação entre novembro e dezembro foi de 0,84 ponto percentual: a segunda maior do ano. Os professores e doutores da Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária do Acre (Fundape), contratados pelo Fórum, avaliaram os dados e destacam dois fatores que levaram ao aumento na inflação entre dezembro e novembro.

O primeiro foi o reajuste de 7,62% da energia elétrica residencial que em dezembro. Isoladamente, a energia elétrica correspondeu a 43,31% da inflação no período avaliado. E o segundo motivo foi o aumento de 9,75% dos preços dos consertos de veículos.

Especificamente em dezembro de 2023, observou-se um aumento expressivo da inflação em Rio Branco, oriundo em grande parte do aumento da energia elétrica. A capital acreana terminou o ano passado com a quarta maior inflação (4,62%) entre as seis capitais pesquisadas (São Luís, Goiânia, Aracaju, Campo Grande e Brasília).

Composição do IPCA

No Acre, até novembro, os grupos de transporte, vestuários, saúde/cuidados pessoais e educação apresentam os maiores aumentos de preço. Contudo, apenas o grupo de transporte exerce impactos substanciais sobre o IPCA local.

Já em dezembro, o grupo de transporte apresentou maior aumento de preços no Acre, pois no agregado, teve uma elevação de 9,63%. Entre os subitens, o destaque vai para a passagem aérea que teve uma alta de preços acumulada em 2023 de 39,29%.

Já o grupo de alimentação e bebidas, que possui peso de 23,25% no IPCA acreano, apresentou um aumento acumulado de 0,49% em 2023. Este grupo, em conjunto com transportes representam, aproximadamente, 47% da inflação acreana. O grupo de transporte pressiona fortemente a inflação local, enquanto o grupo de alimentação/bebidas é o contrapeso.

Os grupos de habitação (peso de 12,33%) e educação (peso de 3,99%) apresentaram expressivos aumentos de preços. Contudo, em função de seu baixo peso no IPCA, não impactaram de forma significativa a inflação de 2023.

Dentre os dez bens/serviços (subitens) com maiores aumentos de preços em Rio Branco em dezembro, sete (banana-prata, banana-da-terra, limão, batata-doce, sapato infantil, azeite de oliva e atomatado) apresentam baixo peso no IPCA.

No período avaliado, os cinco maiores aumentos de preços foram em Rio Branco foram:

Banana-prata 25,32%

Abacate – 19,98%

Batata-inglesa – 14,16%

Banana-da-terra (comprida) – 12,09%

Energia elétrica residencial – 7,62%

Energia elétrica foi o décimo terceiro bem/serviço com maior aumento de preços em 2023: 17,14%.

Os especialistas destacam no estado que a expectativa é de que inflação de janeiro de 2024 seja inferior à de dezembro do ano passado, porém, com uma leve influência de dezembro e com possível aumento do preço das passagens aéreas e um resíduo do aumento de preço da energia elétrica, ocorrido ao final de 2023.