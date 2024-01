Preço da maioria das carnes segue em queda mas picanha sobe no Acre

De acordo com os dados coletados pela pesquisa das carnes realizada pelo Pet Economia, no período de 08 a 12 de janeiro de 2024, foi constatado que alguns cortes apresentaram variações significativas de preço.

Dentre os cortes analisados, a picanha teve uma alta de 4,36% nos preços. Isso significa que os consumidores puderam encontrar esse corte de carne com um preço menor em relação ao período anterior. Já a alcatra registrou uma alta de 0,96% o que também indica um aumento no seu valor de mercado.

Outro corte que teve uma variação positiva nos preços foi a fraudinha, com uma diminuição de -3,34%. Isso indica que os consumidores tiveram a oportunidade de adquirir esse tipo de carne com um preço mais baixo em comparação ao período anterior.

Ademais , os demais cortes apresentaram diminuições nos preços. O fígado teve uma diminuição de 6,24%, o músculo registrou uma queda de 3,68% e a agulha apresentou uma redução de -6,64%. Essas informações são relevantes para os consumidores, pois indicam que esses cortes de carne podem estar mais acessíveis economicamente no período analisado.

É importante ressaltar que os preços das carnes podem variar de acordo com diversos fatores, como oferta e demanda, custos de produção, condições climáticas, entre outros. Portanto, é sempre indicado realizar pesquisas de mercado atualizadas antes de realizar a compra desses produtos, a fim de garantir a melhor relação custo-benefício.

