Começam no dia 01 de fevereiro as inscrições para o concurso da Prefeitura de Bujari, que vai selecionar candidatos para ingresso nos cargos de Professor Mediador e Cuidador de Creche e Maternal.

O concurso está sendo organizado pela Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária no Acre – FUNDAPE e as inscrições poderão ser feitas até o dia 01 de maio de 2024 por meio do site da Fundação. Serão duas vagas no total.

Os candidatos aprovados e contratados recebem uma remuneração de R$ 1.412,00 e R$ 2.403,00 para realizar uma jornada de 40 horas semanais.

