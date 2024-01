Bia Haddad vence fácil e vai à terceira rodada do Aberto da Austrália

A tenista brasileira Beatriz Haddad, de 25 anos, avançou pela primeira vez na carreira à terceira fase do Aberto da Austrália. Nesta quarta-feira (17), ela atropelou a jovem russa Alina Korneeva, de 16 anos, que ascendeu à fase principal pelo qualifying ( classificatório). Bia aplicou 2 sets a 0 na adversária de 16 anos, com parciais de 6/1 e 6/2.

Atual número 12 no ranking mundial, a brasileira terá de derrotar outra jovem russa para assegurar presença nas oitavas de final: Maria Timofeeva (170ª), de 20 anos. O dia e o horário da partida ainda serão definidos pelos organizadores.

“Fiz um jogo bem sólido. Acho que consegui lidar bem mentalmente com os momentos duros do jogo”, comemorou Bia após o triunfo. “Quero melhorar as coisas que ainda não saíram do jeito que eu gostaria e também os pontos que eu preciso para enfrentar a minha próxima adversária, que sei que também é jovem, mas ainda não a conheço”, finalizou

Nesta quinta (18), Bia volta à quadra para a segunda rodada de duplas, ao lado da norte-americana Taylor Townsend, com quem foi campeã do WTA 500 de Adelaide na semana passada. Elas terão pela frente a dupla da bielorrussas Aliaksandra Sasnovich com a russa Anna Blinkova.

Estreias à noite

Logo mais, às 21h, quem estreia é a dupla do gaúcho Marcelo Demoliner com o neozelandês Marcus Daniel. Eles enfrenam os australianos John Millman e Edward Winter.

A partir das 22h15, a parceria do paranaense Thiago Wild com o argentino Sebastián Báez encara a dupla do suíço Sebastian Ofner com o francês Alexandre Muller.

Recuperada de lesão no joelho, a paulista Luisa Stefani disputa a primeira rodada de duplas às 22h20, ao lado holandesa Demi Shuurs. As adversárias duelam com a croata Donna Vekic e a romena Sorana Cirstea. O jogo de estreia de Stefani e Shuurs deveria ter ocorrido na madrugada de hoje (17), mas devido ao mau tempo, foi adiado para esta noite.

O mineiro Marcelo Melo estreia nas duplas mistas às 3h30 desta quinta (18), ao lado de Townseend (parceira de Bia Haddad nas duplas femininas). Eles encaram a parceria de Veronika Kudermetova (Rússia) com Lloyd Glasspool (Inglaterra).

Outros resultados

A quarta (17) não foi boa para a dupla do mineiro Marcelo Melo com o holandês Matwe Middelkoop. Eles foram eliminados ao perderem por 2 sets a 0 (6/7 e 5/7) o jogo de estreia para os parceiros Rajjev Ram (Índia) e Joe Salisbury (Inglaterra). Melo volta a competir pelas duplas mistas volta à quadra , e se despediram do Grand Slam.

A parceria da carioca Ingrid Martins com a romena Monica Niculesco também deu adeus precoce ao Aberto da Austrália, ao ser superadas na estreia pelas italianas Sara Errani e Jasmine Paolini, por 2 sets a 0 (6/3 e 6/1).