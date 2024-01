Seleção encerra período de treinos na Granja Comary para Pré-Olímpico

O período de treinos da seleção brasileira na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), para o torneio Pré-Olímpico chegou ao final nesta terça-feira (16). Agora, a equipe comandada pelo técnico Ramon Menezes segue para a Venezuela, onde será realizada a competição, entre os dias 20 de janeiro e 11 de fevereiro.

A equipe do Brasil estava concentrada na Granja Comary desde o dia 8 de janeiro, realizando atividades na academia e no campo. Além disso, a equipe canarinho disputou um jogo-treino, no último domingo (14), com o Boavista, alcançando uma vitória de 2 a 1. Nesta terça, em sua última atividade em Teresópolis, o técnico Ramon Menezes comandou um coletivo de 11 contra 11.

“Quando cheguei aqui, disse que estava à frente de uma geração muito promissora e que um dos nossos desafios era incutir na mente dos atletas a competitividade. Os treinos foram bons nesse sentido, e o tempo também foi propício para fazermos algumas alterações. O importante é que estamos indo para a Venezuela, e todos aqui já sabem o que fazer e como fazer”, declarou o treinador.

Ramon não esconde que o desejo é o título da competição. Porém, o treinador deixa claro que a prioridade é garantir a classificação para a próxima edição dos Jogos Olímpicos: “Vestir a camisa da seleção brasileira já é uma grande responsabilidade, já é uma pressão. Estamos com uma confiança muito grande no trabalho. O Brasil, nas duas edições do Pré-Olímpico, não conseguiu ser campeão, mas conseguiu a vaga. Então, é passo a passo, é uma competição muito importante e muito difícil”.

Grupo do Brasil

O Brasil está no Grupo A do Pré-Olímpico, ao lado de Venezuela, Colômbia, Bolívia e Equador. A estreia da seleção brasileira será no dia 23 de janeiro, quando enfrenta a seleção boliviana. Três dias depois os adversários serão os colombianos. Depois o desafio será a equipe equatoriana, no dia 29. O último desafio da equipe na fase de grupos será contra os anfitriões no dia 1 de fevereiro. Todas as partidas dessa etapa serão em Caracas, no Estádio Brígido Iriarte.