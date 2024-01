Desde as primeiras horas da segunda-feira, 15, a Polícia Penal, com apoio do Grupo Penitenciário de Operações Especiais (Gpoe), realiza uma varredura no presídio Manoel Neri da Silva, em Cruzeiro do Sul. O grupo foi acionado com o intuito de prevenir e se antecipar a qualquer ação, como fugas, por parte dos detentos. A operação seguirá até o final de janeiro, podendo ser estendida se houver necessidade.

Recentemente, nos meses de dezembro de 2023 e janeiro de 2024, policiais penais da Unidade, durante procedimento de rotina, conseguiram frustrar planos de fuga de detentos que fizeram buracos nas paredes das celas em que estavam. A rápida ação dos policiais impediu qualquer chance de fuga dos detentos daquela unidade. No entanto, segundo Élves Barros, diretor do presídio, o alerta deve ser constante, principalmente no bloco 7, local onde houve uma das tentativas de fuga.

Segundo Élves, esta primeira ação, realizada com apoio do Gpoe, foi exitosa, resultando na apreensão de seis celulares, carregadores, chips e estoques. As ações devem continuar dentro da Unidade Penitenciária.

Alexandre Nascimento, presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), disse que a Polícia Penal e o Iapen estão atentos a todas as ações que estão acontecendo não só na capital Rio Branco, como nas unidades do interior do Estado. “Essas ações visam inibir a entrada de ilícitos e prevenir ocorrências de natureza delituosa, como fugas e rebeliões. É implantado um novo processo, um novo regramento, os presos passam por essa adaptação e depois os servidores da unidade também são capacitados para manter as novas rotinas”.

O presidente ressalta ainda que sempre que for necessário, a Polícia Penal vai ser empenhada nessas ações. “Sempre que for solicitado reforço do interior por parte aqui dos policiais da Capital, a gente vai estar enviando esses servidores para que deem esse apoio e montem todo um cenário para que as ações preventivas tenham o sucesso desejado”, finalizou.