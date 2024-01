TJAC institui comissão para processo seletivo virtual para função de juiz leigo

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) instituiu a Comissão do processo seletivo virtual para a função de juiz leigo e nomeou os integrantes do órgão, que tem objetivo de coordenar e supervisionar a realização, o controle de certame para contratação desses profissionais.

Conforme o documento, Portaria n.°24, publicada na edição n.°7.458, do Diário da Justiça Eletrônico, da segunda-feira, 15, a Comissão tem o prazo de 90 dias para realização e conclusão dos trabalhos, que podem ser prorrogados.

A comissão será presidida pela juíza-auxiliar da Presidência do TJAC, Zenice Cardozo e servidores.

O certame que deve ser realizado de maneira virtual diante da necessidade de se manter o quadro permanente de candidatos aprovados em processo seletivo, aptos ao exercício das funções de juiz leigo e juíza leiga para o sistema de Juizados Especiais das unidades Judiciárias do Acre.