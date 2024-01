Rio Branco: secretaria de Saúde convoca aprovados em processo seletivo

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), divulga a 6ª Convocação do Processo Seletivo Simplificado Edital Nº. 01/2023 para contratação de profissionais das funções de nível médio e superior para atuação na atenção primária de saúde do município de Rio Branco.

A Secretaria Municipal de Saúde, no usos das atribuições a que lhe conferem o decreto Nº. 1.592, de 1 de dezembro de 2021, em conformidade com a homologação do resultado final do processo seletivo simplificado para contratação em caráter excepcional, por tempo determinado dos seguintes profissionais: agente de combate de endemias, agente de vigilância em saúde, auxiliar de farmácia, assistente social, auxiliar de saúde bucal, cirurgião – dentista, educador físico, educador social, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico clínico geral, médico – medicina da família e comunidade, médico ginecologista, médico pediatra, médico psiquiatra, médico radiologista, médico ultrassonografia, médico veterinário, neuropsicólogo, nutricionista, psicólogo, técnico de enfermagem, técnico de laboratório e terapeuta ocupacional, para atuação na atenção primária do município de Rio Branco – Edital Semsa nº 01/2023, publicado no Diário Oficial do Estado nº. 13.509, de 11/04/2023, convoca os candidatos classificados, em anexo, para entrega de documentos.

O candidato que não apresentar os anexos informados no ato da inscrição, será desclassificado imediatamente, assim como os candidatos aprovados no processo seletivo que não se apresentarem no prazo e local mencionados serão considerados desistentes e sua vaga será preenchida por outro candidato aprovado, respeitada a classificação geral.