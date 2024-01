Mais seis cirurgias oftalmológicas foram realizadas com sucesso na Fundhacre

As cirurgias oftalmológicas são essenciais para corrigir problemas visuais, como catarata, glaucoma e degeneração macular. Elas podem melhorar significativamente a qualidade de vida, restaurando ou preservando a visão, permitindo que as pessoas realizem suas atividades diárias com mais facilidade e independência.

Pensando nessa melhoria assistencial, foram realizados no centro cirúrgico da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), no sábado, 13, seis procedimentos de cirurgias oftalmológicas, entre os pacientes, cinco crianças com a idade de dois a seis anos e um senhor de 66 anos.

“Realizamos procedimentos em cataratas congênitas com implante de lente intraocular e Vitrectomia Anterior, para crianças e pacientes com necessidades específicas sob sedação”, comenta o médico cirurgião oftalmologista, Eduardo Velloso, um dos responsáveis pelos procedimentos realizados.

As cirurgias ocorreram em pacientes que aguardavam há mais de seis meses. O governo do Estado por meio das instituições de saúde vem atuando na ampliação do serviço de procedimentos cirúrgicos tanto na capital quanto no interior do estado, assim, diminuindo as filas e atendendo à população.

“Na Fundhacre trabalhamos conforme o comando do nosso governador Gladson Cameli, que é promover uma assistência humanizada e principalmente ações que venham atender nossa sociedade, como tem sido as intervenções cirúrgicas que vem ocorrendo no complexo hospitalar”, enfatiza o presidente da Fundhacre João Paulo Silva.

“Uma ação de vital importância para o estado, em economia principalmente, evitando custos com translado de pacientes e familiares para outros estados. Muda a vida de uma família inteira devolvendo aos pacientes qualidade de vida e autonomia, gratidão ao governo, ao secretário de saúde, ao presidente da Fundhacre e a toda a equipe cirúrgica”, encerrou o Velloso.