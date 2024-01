Caixa Econômica define banca para realização de Concurso 2024

A CAIXA definiu a banca organizadora do concurso público de 2024 que será aberto pelo banco. A Fundação Cesgranrio foi a empresa selecionada para realizar o certame. O edital está em fase de elaboração, com previsão de lançamento em fevereiro.

Ao todo, serão abertas 4 mil vagas para o nível médio, incluindo cadastro reserva, sendo 2 mil vagas para o cargo de Técnico Bancário Novo (TBN) e 2 mil vagas para Técnico Bancário Novo para a área de TI. Além disso, há previsão de abertura de concurso de nível superior, sendo 28 vagas, incluindo cadastro de reserva, para médicos do trabalho e 22 vagas, incluindo cadastro de reserva, para engenheiros de segurança do trabalho.

Para o presidente da CAIXA, Carlos Vieira, o concurso é mais uma ação do banco visando à excelência do atendimento à população. “Além de vagas para o encarreiramento geral no banco, estamos abrindo vagas específicas para a área de TI, dando continuidade à modernização dos nossos processos, que é algo prioritário para nós”, destaca Vieira. “A vocação da CAIXA continua a mesma ao longo desses 163 anos: o compromisso com o povo brasileiro”, completa.

Vagas:

O concurso para o cargo de Técnico Bancário Novo é de nível médio, incluindo as vagas exclusivas para a área de TI. Para o cargo de TBN, a remuneração inicial é de R$ 3.762,00.

Já o concurso para as carreiras profissionais de médico do trabalho e de engenheiro de segurança do trabalho é de nível superior, com remuneração inicial de R$ 11.186,00 e R$ 14.915,00, respectivamente.

Os empregados contam ainda com os seguintes benefícios: assistência à saúde, previdência complementar, auxílio alimentação e refeição, vale transporte, auxílio creche, dentre outros.

Por: Caixa Econômica Federal