Vigilância faz ofensiva contra pragas urbanas em espaços públicos do Acre

O governo do Estado por meio, da Secretaria de Estado Saúde(Sesacre) conduziu, nesta sexta-feira, 12, uma visita técnica às instalações do Mercado do Bosque e seus arredores. O objetivo principal foi fornecer orientações e preservar a saúde dos frequentadores, concentrando esforços no combate às infestações por pombos e outras pragas urbanas.

Durante a visita, a equipe composta por médicos veterinários do Núcleo de Zoonoses da Divisão de Vigilância em Saúde (DVS), interagiu com os permissionários do Mercado do Bosque, bem como com a administração, enfatizando a importância das boas práticas de higiene e do descarte adequado de resíduos alimentares para controlar infestações de diversas pragas urbanas, incluindo pombos, ratos e insetos.

O médico veterinário e chefe do Núcleo de Zoonoses da Sesacre, Victor Luciano Mattos, destacou que as pragas urbanas são vetores capazes de disseminar várias doenças para a população. Ele ressaltou a necessidade de reforçar os cuidados, especialmente em um local movimentado como o Mercado do Bosque, que é não apenas um centro de produção de alimentos, mas também um ponto turístico.

“É fundamental que os cuidados sejam constantes e não negligenciados ao longo do tempo. Estamos tratando de um local de grande movimento, onde a gestão adequada e as boas práticas devem ser contínuas”, enfatizou Victor Mattos.

A inspeção revelou avanços significativos no Mercado do Bosque, com uma redução expressiva na quantidade de pombos nas proximidades. Essa diminuição é atribuída à maior conscientização da comunidade local sobre a importância das práticas adequadas de higiene e manejo dos resíduos alimentares.

Edmilson Souza, responsável pela administração do Mercado do Bosque, compartilhou que novos protocolos de limpeza foram implementados e aprimorados, incluindo a coleta e higienização diária das lixeiras. “Estamos intensificando a limpeza das áreas comuns, especialmente nas áreas de alimentação, e mantendo um foco constante na sanidade do nosso espaço”, destacou.