Sefaz promete grande e inédito mutirão de serviços em Marechal Thaumaturgo

Na semana em que ocorre o Novenário de São Sebastião, um dos maiores eventos de Marechal Thaumaturgo, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), chegará ao município realizando um mutirão em atendimentos, promovendo acesso a todos os seus serviços à população thaumaturguense.

O mutirão nunca realizado antes na história de Marechal Thaumarturgo, atenderá empresários contribuintes de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), pequenos produtores e a população em geral. Os atendimentos acontecerão de 15 a 19 de janeiro, das 7:00 às 14:00 horas, no anexo da Prefeitura de Marechal Thaumaturgo.

Dentre os serviços ofertados: Parcelamento de débitos de empresas, emissão de taxas e boletos, emissão de Certidão Negativa de Pessoa Física e Jurídica, emissão de Nota Fiscal Avulsa, Cadastro de Credor de Pessoa Física e Jurídica, inserção de ICMS ou IPVA (nos casos previstos em leis), restituição de ICMS ou IPVA (nos casos previstos em leis), inscrição de produtor rural, credenciamento de emissão de Nota Fiscal e credenciamento à Sefaz online.

Amarísio Freitas, secretário da Fazenda, destacou que será uma ação inédita no município. “Essa união de esforços com a prefeitura do município é muito importante, sobretudo porque nos proporciona a promoção da cidadania fiscal nos lugares mais distantes, onde existem pessoas que não têm acesso direto aos serviços oferecidos dentro de uma agência da Sefaz”, pontuou o gestor.