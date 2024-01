Junto com o Rio Acre, bacia hidrográfica da Amazônia está enchendo após forte seca

A maioria das estações monitoradas da Bacia do Amazonas está em processo de enchente, segundo dados do boletins de Alerta Hidrológico da Bacia do Amazonas, divulgado nesta sexta-feira (12), pelo Serviço Geológico do Brasil.

O Rio Solimões apresentou subidas da ordem de 10 cm, em Itapéua (Coari) e Manacapuru. Na região mais a montante em Tabatinga, o Solimões iniciou a semana com certa estabilidade e, nos registros mais recentes, apontou pequenas descidas. Já Beruri, no Purus, está em fase de enchente, e o Rio Acre, em Rio Branco, começou a semana com subidas e, no registro mais recente, voltou a descer, informou a pesquisadora em Geociências, Jussara Cury.

Em Manaus, o Rio Negro também está em processo de enchente, com subidas diárias da ordem de 10 cm, e nesta semana, apresentou níveis considerados normais para a época. Porto Velho iniciou a semana com subidas, mas apresentou oscilações nos últimos dias. Em Humaitá, o Rio Madeira subiu, registrando pequenas elevações diárias, destacou Jussara.

De acordo com o comportamento atual dos níveis dos rios em comparação com os dados observados nas respectivas séries históricas também foram observados os seguintes padrões:

– Em Boa Vista, o Rio Branco iniciou a semana com elevações, mas voltou a descer nos últimos dias. Em Caracaraí, o Branco acompanhou este comportamento e apresenta níveis considerados normais para o período.

– A Bacia do Rio Negro manteve as descidas em São Gabriel da Cachoeira e está também em recessão em Barcelos. Já em Manaus, o Negro apresentou elevações diárias da ordem de 10 cm, registrando níveis considerados normais para a época.

– O Rio Solimões continua registrando subidas em Itapéua (Coari) e Manacapuru. Em relação a Tabatinga, a semana se iniciou com níveis estáveis, mas voltou a descer nos registros mais recentes. Os níveis apontados nas estações monitoradas dessa calha apresentam valores considerados normais para o período.

– A Bacia do Rio Purus está em processo de enchente em Beruri. No Rio Acre, em Rio Branco, a semana apresentou subidas, mas voltou a descer no registro mais recente.

– O Rio Madeira, em Porto Velho, iniciou a semana com subidas, mas apresentou oscilações nos últimos dias. Em Humaitá, no registro mais recente, apontou pequenas elevações.

– A Bacia do Rio Amazonas subiu uma média diária de 9 cm em Itacoatiara e Careiro da Várzea, com elevações de 7 cm em Parintins e Óbidos, e subidas de 6 cm em Santarém. Já em Almeirim o rio iniciou a semana com subidas, mas voltou a descer nos registros mais recentes.

Clique aqui e saiba mais informações sobre os boletins de Alerta Hidrológico da Bacia do Amazonas.

Por: Serviço Geológico do Brasil