Bia Haddad é campeã de duplas do WTA 500 de Adelaide, na Austrália

A tenista brasileira Beatriz Haddad faturou o título de duplas do WTA 500 de Adelaide, o primeiro da temporada ao lado da nova parceira, a norte-americana Taylor Townsend. Nesta sexta-feira (12), as duas venceram a final contra as francesas Caroline Garcia e Kristina Mladenovic, por 2 sets a 0, parciais de 7/5 6/3, após 1h26 de duração.

A menos de uma semana da estreia no Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam do ano com a elite do tênis mundial, a conquista de Haddad é um incentivo a mais para a paulistana, número 11 no ranking da Associação de Tênis Feminino (WTA, título em inglês).

“Importante encerrar a semana com um título e uma boa performance. Fiz uma pré-temporada muito boa e tenho treinado muito bem, então agora é questão de calma e atitude para que as coisas aconteçam. Estou pronta para Melbourne e pelo que vem pela frente em 2024″, disse Haddad, de 27 anos, que comemorou seu sétimo título na carreira.

A brasileira terá pela frente a tcheca Linda Fruhvirtova (85ª no ranking), de 18 anos, na primeira rodada de simples do Aberto da Austrália, Na disputa de duplas, Haddad entrará em quadra novamente ao lado de Townsend.