Saiu resultado definitivo do teste de aptidão física do concurso da Polícia Militar

A Secretaria de Estado de Administração (Sead) e a Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC) tornam público o resultado definitivo do teste de aptidão física referente ao concurso público para provimento de vagas de Aluno Oficial Combatente e Segundo-Tenente Estagiário de Saúde, conforme o Edital n.º 022 Sead/PMAC, de 11 de janeiro de 2024.

O resultado definitivo dos candidatos aptos no teste de aptidão física está disponível, organizado por cargo, número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética, conforme estabelecido no Edital n.º 001 Sead/PMAC, de 25 de maio de 2023.

As respostas aos recursos interpostos contra o resultado preliminar também estão disponíveis para consulta individual. Os candidatos podem acessar as informações no site oficial do concurso: https://conhecimento.fgv.br/concursos/pmac23.

O candidato poderá obter informações adicionais referentes ao concurso público por meio do telefone 0800 283 4628, do e-mail [email protected] ou junto a Sead, no horário das 8h às 12h ou das 14h às 17h, por meio do endereço eletrônico [email protected]

Os organizadores incentivam todos os participantes a revisarem cuidadosamente os resultados divulgados e a utilizarem os canais disponíveis para esclarecimento de dúvidas ou obtenção de informações adicionais, enfatizando a importância da transparência e acessibilidade durante todo o processo seletivo.

Para mais detalhes sobre o certame, os candidatos podem acessar o edital completo: Edital nº 022 – PMAC – Resultado final do teste de aptidão física.