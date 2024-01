Palácio Rio Branco frustra golpe contra Gonzaga e Nicolau para nova dobradinha

O golpe armado contra os deputados Luiz Gonzaga (PSDB) e Nicolau Júnior (PROGRESSISTA) para não os reconduzir à presidência e a primeira secretaria da Assembleia foi frustrado pelo Palácio Rio Branco, que não avaliza qualquer tentativa de mudança na condução do poder legislativo. O recado de que não aceitará rebelião na base de apoio foi dado também aos que queriam remover apenas o deputado Luís Gonzaga da futura dobradinha com Nicolau para o biênio 25/26. Além disso, a partir de fevereiro, a articulação política do governo vai querer saber quem é quem nas eleições deste quando estará em jogo a sucessão do prefeito Tião Bocalom (PP). Trocando em miúdos, quais deputados apoiarão o eventual candidato palaciano Alysson Bestene? O que se escuta é que a porta da rua será a serventia da casa, digo do palácio.

“Quando as pessoas falam umas com as outras, elas nunca dizem o que querem dizer. Elas dizem outra coisa e é esperado que você saiba o que elas querem dizer”. (Alan Turing – O Jogo da Imitação).

. “De acordo com fontes do TCU e CGU, a casa vai cair em algumas prefeituras nos próximos dias desse rigoroso inverno que começa…”

. Sério, Macunaíma?!

. “Ôxi, a fonte é boa”!

. Dizem até que o carro da “Fedeca” tá até a tampa de gasolina; da Polícia Civil também; faz tempo que não tem uma operação em larga escala.

. Tem muito jabuti na forquilha; tem gente até pensando que a terra é plana e jabuti dá em árvores.

. Endividados e atolados; e agora José?

. Mais de 44% da população está literalmente atolada em dívidas, sem crédito e escravizada pelo sistema vivendo um círculo vicioso perverso.

. Limpa o nome, suja de novo; limpa para depois sujar novamente e assim vai vivendo!

. Por que isso acontece?

. Porque falta educação financeira, consciência e libertação.

. Conhecereis a verdade e ela vos libertará.

. Qual é a verdade nessa questão?

. A educação que forma hábitos financeiros saudáveis.

. Faça o que eu mando, não o que eu faço!

. Ao ler a justificativa de deputados federais acreanos que assinaram o requerimento (de urgência), para que não haja obrigação de vacinação contra a Covid-19 em crianças de 0 a cinco anos, todos eles declararam a importância da vacina.

. Também revelaram que eles mesmos e os filhos estão vacinados.

. Acontece que o estado obrigar alguém a tomar vacina é comunismo.

. Os ossos do Karl Marx devem estar dando pinotes no túmulo.

. É o que temos… acredite se quiser (a série).

. Sugestão de filmes do Macunaíma:

. O Leitor; Intruso (tem que assistir até o final), Os assassinos da Lua das Flores, Uma Lição de Esperança.

. Os ex-deputados Neném Almeida, Heitor Junior e Eber Machado são pré-candidatos a vereadores.

. Algo mais Macunaíma?

. Não chamem o senador Alan e o deputado Rueda para um tacacá na praça no final da tarde na bucólica praça da Revolução.

. Não?!

. Não.