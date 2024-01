Governo do Acre prorroga inscrições para concurso público da Secretaria da Fazenda

O governo do Acre, por intermédio das secretarias de Estado de Administração (Sead) e da Fazenda (Sefaz), anunciou nesta quarta-feira, 10, a prorrogação das inscrições para o concurso público destinado ao provimento de vagas na Sefaz. A decisão estende o prazo para se candidatar até sexta-feira, 12, com a nova data sendo oficialmente publicada no Diário Oficial nesta quinta-feira.

O edital, aberto desde 13 de dezembro, oferece 164 vagas, distribuídas entre diferentes cargos, proporcionando oportunidades para candidatos de níveis superior e médio. Os cargos contemplados são 48 para auditor da Receita estadual (nível superior), 9 para contador (nível superior), 47 para especialista da Fazenda estadual (nível superior) e 60 vagas para técnico da Fazenda estadual (nível médio).

Os salários oferecidos variam conforme a posição, alcançando até R$ 20 mil para o cargo de auditor, mais de R$ 9 mil para especialistas e contadores, e ultrapassando R$ 3 mil para o cargo de técnico.

A banca organizadora responsável pelo certame é o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). As etapas de avaliação incluem provas objetivas para todos os candidatos. No caso do cargo de auditor da Receita estadual, haverá também uma prova discursiva. As provas serão realizadas em diversas cidades do estado, como Brasileia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Tarauacá.

As taxas de inscrição variam entre R$ 90,00 e R$ 247,00, dependendo do cargo escolhido.

Dúvidas e informações adicionais podem ser obtidas com a Sefaz, disponível para esclarecimentos por meio do telefone (68) 3212-7707, ou com a Sead, no horário das 8h às 12h ou das 14h às 17h, por meio do endereço eletrônico [email protected]

Link para inscrição: https://www.cebraspe.org.br/concursos/sefaz_ac_23

Edital de prorrogação: Edital nº 004 – SEFAZ – Prorrogação das inscrições