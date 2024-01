FEM publica lista de contemplados em edital do Prêmio Mestres da Cultura Popular do Acre

A Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM) publicou, nesta quinta-feira, 11, no Diário Oficial do Estado, o resultado final do edital do Prêmio Mestres da Cultura Popular do Acre, que destina R$ 1,1 milhão para mestres e mestras por meio da Lei Paulo Gustavo (LPG). Os recursos são do governo federal, via Fundo Nacional de Cultura (FNC) e Fundo Setorial do Audiovisual (FSA).

A partir do dia 20 de janeiro começam os pagamentos dos selecionados pela Comissão Gestora de Instrumentos de Fomento e Incentivo à Cultura. Os demais editais que estão em processo de finalização também terão os recursos liberados até fevereiro.

Selecionados no edital que contempla mestres e mestras de cultura começam a receber recursos dia 20. Foto: Arquivo

São quase R$ 20 milhões para execução de projetos de fazedores de cultura, configurando-se no maior investimento da história do setor cultural do Acre.

A FEM, que comanda todo o processo da LPG desde a sua normatização, em maio passado, conduziu oitivas em todas as regionais do estado, para garantir a participação de todos os segmentos culturais da sociedade, sempre com o acompanhamento do Conselho de Cultura e do Comitê Paulo Gustavo.

O presidente da FEM, Minoru Kinpara, está exultante por começar 2024 honrando os compromissos que foram assumidos com os fazedores de cultura do estado. “Começamos o pagamento dos mestres de cultura a partir do dia 20 deste mês. Encerramos 2023 pagando R$ 2 milhões dos recursos do Fundo Estadual de Cultura, e iniciamos 2024 com os pagamentos da LPG. E, assim que terminarmos todos esses processos, voltaremos com novos editais, de aproximadamente R$ 11 milhões, da Lei Aldir Blanc”, disse Kinpara.

O governador Gladson Cameli acompanha a operacionalização dos editais e a FEM segue a determinação de promover o diálogo e o respeito aos fazedores de cultura.

A lista dos contemplados também estará presente no portal da FEM, por meio do endereço www.femcultura.ac.gov.br.