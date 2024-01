Escola de Música do Acre inicia período de rematrícula online

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), informa que nesta quarta-feira, 10, começou o período de rematrícula online na Escola de Música do Acre (Emac).

A reinscrição digital é destinada aos estudantes da rede regular de ensino e membros da comunidade que concluíram o ano letivo de 2023 na referida unidade de ensino musical, em Rio Branco.

Os responsáveis pelas crianças que estiveram no curso de Música Infantil e que estudarão entre 2° e o 5° ano do ensino fundamental numa escola regular devem efetuar sua reinscrição no seguinte link: clique aqui.

Já os alunos que estudarão entre 6° ao 9° do ensino fundamental devem informar o nome da regular em que estão matriculados, além de preencher a mesma opção de curso e o próximo módulo do respectivo instrumento. clique aqui.

As mesmas normas de rematrícula serão adotadas para os alunos que estudarão na 1ª , 2ª ou 3ª série do ensino médio. Segue o link de inscrição: clique aqui.

Para os membros da comunidade, ou seja, os alunos que estudaram na Emac no período noturno em 2023 e possuem idade igual ou superior a 18 anos, devem efetuar sua rematrícula no link: clique aqui.

As rematrículas online estarão disponíveis até a próxima quarta-feira, 17. Caso haja vacância nas vagas disponíveis para a rematrícula, a coordenação escolar fará uma busca ativa entre os estudantes matriculados em 2023.

A Escola de Música do Acre está localizada na Avenida Central, 92, Conjunto Tucumã II, nas intermediações do Parque Tucumã. Para obter mais informações ou esclarecer dúvidas, entre em contato pelo e-mail: [email protected].