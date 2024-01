Atletas civis podem se inscrever para competições de tiro com arco e tiro esportivo no Meeting Paralímpico

O Meeting Paralímpico Loterias Caixa, que ganha novo formato em 2024, permitirá pela primeira vez a inscrição de civis com deficiência em etapas das Paralimpíadas Militares, competição organizada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) entre militares e agentes de segurança pública com deficiência. As etapas regionais das Paralimpíadas Militares serão disputadas dentro da programação do Meeting Paralímpico Loterias Caixa de maneira inédita neste ano, com disputas em duas modalidades: tiro com arco e tiro esportivo. Os interessados podem se inscrever para a etapa que ocorrer no seu estado de residência por meio deste link. Os atletas que não fizerem parte das forças de segurança deverão selecionar a opção “CIVIS”, no campo “Agrupamento de Forças”. Para obter mais informações ou sanar dúvidas, entre em contato a parti do e-mail [email protected] ou pelo telefone 11 4710-4209. Meeting Paralímpico em 2024 O Meeting Paralímpico Loterias Caixa é organizado pelo Comitê Pralímpico Brasileiro (CPB) desde 2021. Em 2024, o evento será realizado em todas as capitais brasileiras, a partir de fevereiro. Além das provas de atletismo, natação e halterofilismo, que ocorrem desde a temporada de estreia, a competição também reunirá disputas de tiro com arco, tiro esportivo e bocha. Neste ano, as etapas do Meeting terão tanto provas organizadas pela Diretoria de Esportes de Alto Rendimento (Dear) como também regionais realizadas pela Diretoria de Desenvolvimento Esportivo do CPB (DDE). Estas últimas servirão como Seletivas para as Paralimpíadas Escolares, Paralimpíadas Universitárias, Paralimpíadas Militares e para os Intercentros (competição entre integrantes dos Centros de Referência do CPB, projeto que aproveita espaços esportivos em estados de todas as regiões do país para oferecer modalidades paralímpicas, desde a iniciação até o alto rendimento). As primeiras etapas acontecerão em Porto Alegre (RS) e Rio Branco (AC) no dia 24 de fevereiro. A última ocorrerá de 20 a 22 de junho, em São Paulo (SP) – confira todas as datas abaixo. A expectativa do CPB é de que 11 mil atletas se inscrevam para as disputas desta temporada. O Meeting Paralímpico Loterias Caixa tem o objetivo de desenvolver o paradesporto em todo o território nacional, com a participação de novos talentos e atletas de elite. É idealizado e organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) desde 2021, como uma atualização dos tradicionais Circuitos Loterias Caixa, que já eram realizados desde 2005. Entre 2021 e 2023, reunia provas de atletismo, natação e halterofilismo, sendo que cada cidade sediava disputas de, pelo menos, uma dessas modalidades. No ano passado, o Meeting teve sua primeira etapa em julho e passou por dez cidades, com mais de 3 mil atletas inscritos: Manaus (AM),Campo Grande (MS), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Fortaleza (CE), Recife (PE), Porto Alegre (RS), Curitiba (PR) e São Paulo (SP). Confira o calendário do Meeting Paralímpico Loterias Caixa 2024: Porto Alegre (RS) e Rio Branco (AC) – 24 de fevereiro Porto Velho (RO) – 2 de março Florianópolis (SC) – 2 e 3 de março Cuiabá (MT) – 9 de março Curitiba (PR) – 9 e 10 de março Salvador (BA) – 16 de março Campo Grande (MS) – 16 e 17 de março Aracajú (SE) e Goiânia (GO) – 23 de março Palmas (TO) – 6 de abril Recife (PE) – 6 e 7 de abril João Pessoa (PB) e Belo Horizonte (MG) – 13 e 14 de abril Natal (RN) e Vitória (ES) – 27 de abril Fortaleza (CE) – 4 de maio Rio de Janeiro (RJ) – 4 e 5 de maio Boa Vista (RR) e Teresina (PI) – 18 de maio Manaus (AM) e São Luís (MA) – 25 de maio Macapá (AP) e Belém (PA) – 8 de junho Brasília (DF) e Maceió (AL) – 15 de junho São Paulo (SP) – 20, 21 e 22 de junho *Calendário sujeito a alterações Patrocínios As Loterias Caixa são a patrocinadora oficial do Meeting Paralímpico Loterias Caixa As Loterias Caixa e a Braskem são as patrocinadoras oficiais do atletismo As Loterias Caixa são são a patrocinadora oficial da natação As Loterias Caixa são são a patrocinadora oficial do halterofilismo As Loterias Caixa são são a patrocinadora oficial da bocha As Loterias Caixa são são a patrocinadora oficial do tiro esportivo

O Meeting Paralímpico Loterias Caixa, que ganha novo formato em 2024, permitirá pela primeira vez a inscrição de civis com deficiência em etapas das Paralimpíadas Militares, competição organizada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) entre militares e agentes de segurança pública com deficiência.

As etapas regionais das Paralimpíadas Militares serão disputadas dentro da programação do Meeting Paralímpico Loterias Caixa de maneira inédita neste ano, com disputas em duas modalidades: tiro com arco e tiro esportivo.

Os interessados podem se inscrever para a etapa que ocorrer no seu estado de residência por meio deste link. Os atletas que não fizerem parte das forças de segurança deverão selecionar a opção “CIVIS”, no campo “Agrupamento de Forças”.

Para obter mais informações ou sanar dúvidas, entre em contato a parti do e-mail [email protected] ou pelo telefone 11 4710-4209.

Meeting Paralímpico em 2024

O Meeting Paralímpico Loterias Caixa é organizado pelo Comitê Pralímpico Brasileiro (CPB) desde 2021.

Em 2024, o evento será realizado em todas as capitais brasileiras, a partir de fevereiro. Além das provas de atletismo, natação e halterofilismo, que ocorrem desde a temporada de estreia, a competição também reunirá disputas de tiro com arco, tiro esportivo e bocha.

Neste ano, as etapas do Meeting terão tanto provas organizadas pela Diretoria de Esportes de Alto Rendimento (Dear) como também regionais realizadas pela Diretoria de Desenvolvimento Esportivo do CPB (DDE). Estas últimas servirão como Seletivas para as Paralimpíadas Escolares, Paralimpíadas Universitárias,

Paralimpíadas Militares e para os Intercentros (competição entre integrantes dos Centros de Referência do CPB, projeto que aproveita espaços esportivos em estados de todas as regiões do país para oferecer modalidades paralímpicas, desde a iniciação até o alto rendimento).

As primeiras etapas acontecerão em Porto Alegre (RS) e Rio Branco (AC) no dia 24 de fevereiro. A última ocorrerá de 20 a 22 de junho, em São Paulo (SP) – confira todas as datas abaixo. A expectativa do CPB é de que 11 mil atletas se inscrevam para as disputas desta temporada.

O Meeting Paralímpico Loterias Caixa tem o objetivo de desenvolver o paradesporto em todo o território nacional, com a participação de novos talentos e atletas de elite. É idealizado e organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) desde 2021, como uma atualização dos tradicionais Circuitos Loterias Caixa, que já eram realizados desde 2005. Entre 2021 e 2023, reunia provas de atletismo, natação e halterofilismo, sendo que cada cidade sediava disputas de, pelo menos, uma dessas modalidades.

No ano passado, o Meeting teve sua primeira etapa em julho e passou por dez cidades, com mais de 3 mil atletas inscritos: Manaus (AM),Campo Grande (MS), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Fortaleza (CE), Recife (PE), Porto Alegre (RS), Curitiba (PR) e São Paulo (SP).

Confira o calendário do Meeting Paralímpico Loterias Caixa 2024:

Porto Alegre (RS) e Rio Branco (AC) – 24 de fevereiro

Porto Velho (RO) – 2 de março

Florianópolis (SC) – 2 e 3 de março

Cuiabá (MT) – 9 de março

Curitiba (PR) – 9 e 10 de março

Salvador (BA) – 16 de março

Campo Grande (MS) – 16 e 17 de março

Aracajú (SE) e Goiânia (GO) – 23 de março

Palmas (TO) – 6 de abril

Recife (PE) – 6 e 7 de abril

João Pessoa (PB) e Belo Horizonte (MG) – 13 e 14 de abril

Natal (RN) e Vitória (ES) – 27 de abril

Fortaleza (CE) – 4 de maio

Rio de Janeiro (RJ) – 4 e 5 de maio

Boa Vista (RR) e Teresina (PI) – 18 de maio

Manaus (AM) e São Luís (MA) – 25 de maio

Macapá (AP) e Belém (PA) – 8 de junho

Brasília (DF) e Maceió (AL) – 15 de junho

São Paulo (SP) – 20, 21 e 22 de junho

*Calendário sujeito a alterações

Patrocínios

As Loterias Caixa são a patrocinadora oficial do Meeting Paralímpico Loterias Caixa

As Loterias Caixa e a Braskem são as patrocinadoras oficiais do atletismo

As Loterias Caixa são são a patrocinadora oficial da natação

As Loterias Caixa são são a patrocinadora oficial do halterofilismo

As Loterias Caixa são são a patrocinadora oficial da bocha

As Loterias Caixa são são a patrocinadora oficial do tiro esportivo